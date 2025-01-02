Yeni şehir hastaneleri geliyor

Türkiye'nin sağlık alanında yaptığı dev yatırımlardan biri olan şehir hastanelerine yenileri ekleniyor. Şehir hastaneleri ilk kez 2016'da hizmete vermeye başladı. Şu anda başta büyükşehirler olmak üzere birçok ilde tam 25 şehir hastanesi vatandaşlara kaliteli sağlık hizmeti alma imkanı sağlıyor. 11 şehir hastanesinin inşaatı sürerken, 3 şehir hastanesinin yapımı için ihale hazırlık aşaması devam ediyor, 6 şehir hastanesinin de projesi hazırlık aşamasında.İnşaat çalışmaları süren hastanelerden 3'ünün 2025'te, 4'ünün 2026'da, 4'nün de 2027'de tamamlanması hedefleniyor. Bu hastaneler, Samsun, Sakarya, Mardin, İstanbul Sancaktepe, Aydın, Trabzon, Diyarbakır Kayapınar, Rize, Ordu, Şanlıurfa, Denizli'de yapılacak. İhale aşamasındaki şehir hastaneleri ise Hatay, Kahramanmaraş, Van. Söz konusu hastanelerin gelecek yılbaşında ihalesinin yapılması ve 2028'de tamamlanması öngörülüyor. Proje aşamasında olan ve İstanbul Sürreyyapaşa, İstanbul Fatih Sultan Mehmet, Muğla, Diyarbakır Yenişehir, Konya, Tokat'ta yapılması planlanan 6 şehir hastanesinin de yine 2028'de hizmete girmesi bekleniyor.Hastanelerin 2002'de 49 yıl olan ortalama yaşı, fiziki ve teknik altyapıda gerçekleştirilen iyileştirilmeler sonucu gençleştirildi ve 13 olarak tespit edildi. Ağız ve Diş Sağlığı Hastaneleri dahil Eylül 2024 verilerine göre, 2002'de 774 olan hastane sayısı 2024'te 984'e ulaştı. Böylece 210 yeni hastane hizmete girdi. 2002'de 107 bin 394 olan yatak kapasitesi ise 172 bin 457'ye çıktı. Böylece son 22 yılda hastanelerdeki yatak kapasitesi 65 bin 63 artmış oldu. Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Yoğun Bakım Yatak Sayısı 2002'de 869 iken bu yıl 24 bin 734 olarak kayıtlara geçti. Son 22 yılda kamu hastanelerindeki yoğun bakım yatak sayısı 23 bin 865 arttı.