ABB’deki çift maaş skandalına sert tepki: Ankaralının parası yandaşa akıyor

34 üst düzey bürokratın 20'sinin daire başkanı olduğu ve ayrıca 2'si daire başkanı 4 bürokratın ise 2'den fazla görevi olduğu ortaya çıktı. ABB'ye bağlı şirketlerde yönetim kurulu üyesi olarak atanan isimlerin maaşlarına ek gelir sağladıkları belirlendi. Örneğin, Ankara Halk Ekmek, Belplas, Anfa, Anket ve Belka gibi şirketlerde birden fazla pozisyonda bulunan yöneticiler dikkat çekiyor. Bu durum, kamu kaynaklarının etkin kullanımı konusunda soru işaretleri oluşturuyor.

SON DAKİKA | Vurgunun adı Ankara Büyükşehir Belediyesi! Mansur Yavaş'tan 34 bürokrata ballı maaş

AK PARTİ'DEN SERT TEPKİ ''ANKARALILARIN PARASI YANDAŞA AKIYOR''

AK Parti ABB Grup Başkan Vekili Nihat Yalçın, duruma sert tepki göstererek şunları söyledi:



"CHP yöneticileri, sürekli olmayan şeyleri varmış gibi gösterip kamuoyunda yaygara koparıyordu. Mansur Yavaş seçimden önce, 'Kesinlikle çift maaş olmayacak, şirketleri kapatacağız, sadece personel çalıştıracağız' diyordu. Ancak bugün belediyede eşine, dostuna, yandaşlarına kıyak maaşlar veriliyor. Belediyeye bağlı şirketlerde yöneticilere çift, hatta üç maaş veriliyor. Bürokratların çoğu huzur hakkı alırken yönetim kurulu toplantılarına dahi katılmıyor.

Mansur Yavaş'ın söylemleri ve eylemleri birbiriyle çelişiyor. Seçim öncesinde kamu hakkı ve vicdanından bahsederken bugün Ankaralıların parası yandaşa akıyor. Resmi belgelerle doğrulanmış bu skandal, kamu kaynaklarının nasıl çarçur edildiğini açıkça gösteriyor. Bu durum kesinlikle kabul edilemez."