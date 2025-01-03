AK Parti Ankara liderliği bırakmıyor

Türkiye'de siyasi partiler üye kazanma çabalarını yoğunlaştırırken, AK Parti Ankara İl Başkanlığı üst üste 5'inci kez yeni üye kaydında Türkiye liderliğini elde etti. 2024 yılında sadece Ankara'dan 156 bin 824 kişi partinin yeni üyesi oldu. Bu rakamla birlikte AK Parti'nin Ankara'daki toplam üye sayısı 961 bin 729 ile zirvedeki yerini korudu. AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, "Teşkilatlarımızın azmi ve özverili çalışmaları sayesinde Ankara'da çalınmadık kapı, sıkılmadık el bırakmadık. Yeni katılan üyelerimizle birlikte AK Parti ailesini daha da büyütmenin gururunu yaşıyoruz. Ailemize yeni katılan kardeşlerime, Türkiye'nin Türkiye Yüzyılı yolunda devam etmesini tercih ettikleri ve bu yolda adım attıkları için teşekkür ediyorum" dedi. Özcan "Liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde mazlum coğrafyaların umudu olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.