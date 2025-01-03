Bakan Tunç, adliyedeki törenden sonra Yeldan ve Sunal’ı ziyaret etti

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan ve İzmir Adlî Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Gökberk Sunal'ı makamlarında ziyaret etti.

Bakan Tunç, Yeldan ve Sunal ile adliye ilgili bir süre sohbet etti. Adalet Bakanı Tunç daha sonra Bilal Saygılı Camii'nde Cuma namazını kıldı. Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek, Bakan Tunç Yılmaz ile bir araya geldi.

Abdurrahman Şimşek, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile bir süre sohbet etti. Sohbetin ardından Şimşek ve Tunç hatıra fotoğrafı çektirdi. Bakan Tunç, Cuma namazından sonra İzmir Valisi Süleyman Elban ve AK Parti İl Başkanı Bilal Saygılı ile bir süre sohbet etti.