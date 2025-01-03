Doğu Kudüs’te Filistinlilerin konut hakkı ellerinden alınıyor

İsrail, Doğu Kudüs'te yaşayan Filistinlilerin konut yapabilme hakkını engellemek için 'yerine getirilmesi imkânsız' denilebilecek şartlar koyuyor. İsrailli insan hakları örgütleri Bimkom ve Ir Amim tarafından yayımlanan rapor, yeni planlama prosedürlerinin, Filistinlilerin konut projelerini tamamen durma noktasına getirdiğini ortaya koydu. Bir zamanlar kullanılan esnek 'muhtar prosedürü' ortadan kaldırıldı; yerine 'imkânsız' olarak tanımlanan şartlarla dolu yeni bir prosedür getirildi. Yeni düzenleme, Filistin mahallelerindeki planlama girişimlerini durdururken, arazi sahiplerinden 1960'lardan kalma Ürdün tapuları gibi belgeler talep ediyor. Rapora göre, daha önce yılda ortalama 100 plan gündeme gelirken, son bir yılda hiçbir özel plan onaylanmadı. Raporda İsrail hükümetinin yeni prosedürlerle, Doğu Kudüs sakinlerini ötekileştirmeyi amaçlayan bir ayrımcılık politikası güttüğü belirtiliyor.