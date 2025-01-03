Erdoğan’dan Sultanahmet sürprizi...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Regaip Kandili vesilesiyle İstanbul Sultanahmet Meydanı'nda vatandaşlarla bir araya geldi. Kandil simidi ikramında bulunan Erdoğan, vatandaşların kandilini kutladı. Erdoğan'ın ziyareti sırasında renkli anlar yaşandı. Erdoğan'ı görmek için meydanda toplanan vatandaşlar, fotoğraf çektirmek için sıraya girdi. Bu sırada yaşanan diyaloglar dikkat çekti.

Bir vatandaş, "Cumhurbaşkanım sizi Ayasofya'ya karşı çaya davet edebilir miyim?" diye sordu. Erdoğan ise gülümseyerek "İftara yetişmem lazım" yanıtını verdi. Almanya'dan geldiğini söyleyen bir vatandaş, "Sizi ilk kez bu kadar yakından gördüm" dedi. Erdoğan ise esprili bir şekilde, "Oh ne güzel, yakından da gördün artık" yanıtını vererek sıcak bir hava oluşturdu. Endonezyalı bir çocuk, kalabalığı selamlayan Erdoğan'a sarılarak gözyaşlarına boğuldu. Duygu dolu anlar, meydanda bulunanlar tarafından ilgiyle izlendi.

BARIŞ GETİRSİN

Bu arada Erdoğan, sosyal medyadan paylaştığı kandil mesajında da şu ifadeleri kullandı: "Ramazan-ı Şerif'in müjdecisi üç aylar ile Leyle-i Regaip'in milletimiz ve İslam âlemi için hayırlı olmasını diliyorum.

Bu mübarek gecenin başta Filistinli kardeşlerimizin acılarının dinmesine vesile olmasını, tüm insanlığa barış ve huzur getirmesini Allah'tan niyaz ediyorum." Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da Regaip Gecesi'nin yüreklerin arındığı, umutların tazelendiği rahmet gecesi olduğunu belirterek, "Bu kutlu gecede, dualarımız mazlumlar için adalete, çaresizler için umuda dönüşsün. İnsanlığa barış, kalplerimize huzur, dünyamıza iyilikler nasip olsun" dedi.