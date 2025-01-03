Eski İstihbarat Başkanı Sabri Uzun geri vites yaptı

GÖZALTINA ALINMIŞTI



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal paylaşım sitesi X hesabından yaptığı asılsız paylaşımda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği belirlenen Uzun hakkında resen soruşturma başlatıldığı belirtilmiş, Uzun Ankara'da gözaltına alınmıştı. Göz altına alındıktan sonra polis nezaretinde ifadesi alınan Sabri Uzun'a söz konusu sosyal medya paylaşımı soruldu. Uzun, ifadesinde suçlamaları kabul etmedi.

"CUMHURBAŞKANINI KAST ETMEDİM"



Paylaşımında Cumhurbaşkanını kastetmediğini belirten Uzun şunları söyledi: "Ben yurt içi ve yurt dışı limanlardan İsrail'e gönderilen yardımları konu edinmiştim. Bu yükleri gönderen şirketler şahıs şirketleridir. Şirketlerin sahiplerinin kim olduklarını bilmediğim halde onları kastettim. Sayın Cumhurbaşkanının ihracat ve ithalat iştigali yoktur. Bu cümleden hareketle Sayın Cumhurbaşkanını kastetmem söz konusu değildir. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum."

SAVCILIĞA SEVK EDİLDİ



Sabri Uzun, ifadesinin ardından savcılığa sevk edildi.