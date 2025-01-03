Menderes satışa doymuyor

İzmir'de CHP'li Menderes Belediyesi yeni yıla hızlı girdi. 2 Ocak'ta toplam değeri 120 milyon lirayı bulan 22 taşınmazı haraç mezat satan Menderes Belediyesi, 13 gün arayla bu sefer de 17 taşınmazı satışa çıkardığını duyurdu. CHP'li Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in 13 gün arayla 39 taşınmazı satış listesine koyması skandal olarak nitelendirildi. 469 milyon 541 bin lira muhammen bedelle satışa çıkarılan son taşınmaz ihalesi 15 Ocak'ta gerçekleştirilecek. Parti tüzüğünde 'Köy malları satılmayacak. İktidarımız döneminde gerçek sahiplerine, köylülere teslim edilecek' hükmü yer almasına rağmen İzmir'deki CHP'li ilçe belediyeleri il özel idaresinin kapanması ile birlikte mülkiyeti kendilerine geçen köy tüzel kişiliğine ait çok sayıda taşınmazı haraç mezat elden çıkarmaya başladı.

İHALE 15 OCAK'TA

Yeni yılın ilk satış haberi CHP'li Menderes Belediyesi'nden geldi. Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in talimatı ile mülkiyeti ilçe belediyesine ait 17 taşınmaz, satış listesine kondu. Resmi Gazete'de yayımlanan satış ilanına göre ihalenin 15 Ocak'ta gerçekleştirileceği duyuruldu. 16'sı tarla, biri de çalılık olarak geçen taşınmazların toplam muhammen bedeli 469 milyon 541 bin lirayı buluyor. En düşüğü 10 milyon, en yükseği ise 132 milyon lira muhammen bedelle satışa çıkan taşınmazlar toplam 322 bin 518,67 metrekarelik bir alanı kapsıyor.