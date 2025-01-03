Rize’nin ikinci Ayder’i Handüzü

Rize denilince turizm merkezi Ayder Yaylası'nın akla gelmesinin ardından, aynı özellikleri taşıyan ve son zamanlarda ilginin artığı Handüzü Yaylası da ziyaretçi akınına uğruyor. Handüzü Yaylası, Rize'nin turizm merkezi olarak bilinen 1218 rakımlı ve Rize merkeze 88 kilometre mesafede olan Ayder Yaylası'na alternatif oldu.

1800 rakımlı, Güneysu ilçesine 16 kilometre, Rize merkeze ise 30 kilometre mesafede olan Handüzü Yaylası'nda son yıllarda yapılan turizm tesisleri ve şenlikler ile yaylaya ilgi artmaya başladı. Yaylada ayrıca, kar kalınlığının 180 santimetreye ulaşması ile yayla, kayak tutkunlarının ve snowboardcılara da ev sahipliği yapıyor.