Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | MSB duyurdu: 9 terörist etkisiz
Giriş Tarihi: 3.1.2025 14:26

SON DAKİKA | MSB duyurdu: 9 terörist etkisiz

Milli Savunma Bakanlığı Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı ve Münbiç bölgelerinde belirlenen 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

SON DAKİKA | MSB duyurdu: 9 terörist etkisiz

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 4 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı ve Münbiç bölgelerinde belirlediği 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi. Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz.

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SON DAKİKA | MSB duyurdu: 9 terörist etkisiz
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