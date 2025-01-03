Terörsüz Türkiye için ilk adım atıldı. DEM Parti, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve süreci başlatan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü. 6 Ocak'ta ise AK Parti, CHP ve TBMM'de temsil edilen diğer partiler ziyaret edilecek. TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder ve Van Milletvekili Pervin Buldan, 28 Aralık'ta İmralı'ya gidip teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüştü. Görüşmeden sonra heyet, "Siyasi partileri ziyaret edeceğiz" açıklaması yapıp randevu talebinde bulundu. Görüşmeler ise dün başladı. Önder, Buldan ve Ahmet Türk'ten oluşan DEM Parti heyeti, dün ilk olarak TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u ziyaret etti. Görüşme, Kurtulmuş'un makam odasında gerçekleşti ve 45 dakika sürdü. Önder, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, "Kurtulmuş'u yaptığımız görüşme hakkında bilgilendirdik. Önerilerini dinledik. Genel değerlendirme yaptık Görüşme iyi geçti" dedi.

'SAMİMİ' GÖRÜŞME

DEM Parti heyetinin ikinci durağı ise MHP oldu. MHP'nin Meclis grubunda gerçekleşen görüşme öncesi Bahçeli konuklarını kapıda, samimi ve sıcak bir şekilde karşıladı. Görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü. MHP TBMM Başkanvekili Celal Adan ve TBMM İdare Amiri Sermet Atay da görüşmeye katıldı. Görüşme sonrasında da Bahçeli, konuklarını kapıya kadar geçirdi ve aynı samimiyetle uğurladı. Önder, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Yaptığımız görüşme olumlu geçti, umutluyuz. Sanırım pazartesi CHP, AK Parti, Meclis'te temsil edilen bütün partileri ziyaret edeceğiz. Bütün bu ziyaretleri yaptıktan sonra heyet olarak kapsamlı açıklama yapacağız" dedi.

ERDOĞAN İLE GÖRÜŞME

Önder, "AK Parti adına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile mi görüşeceksiniz?" sorusuna, "Konuşuluyor daha" cevabını verdi. Pervin Buldan da kısa bir açıklama yapıp "Görüşmelerden umutluyuz" mesajı verdi.

İYİ PARTİ KARŞI ÇIKTI

DEM Parti'nin ziyaretlerine Meclis'te temsil edilen partiler sıcak bakarken, tek karşı çıkan İyi Parti oldu. İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Kapımızı bile çalmasınlar" demişti.

1 EKİM'DE BAŞLADI

Terörsüz Türkiye süreci şöyle gelişti:

BAHÇELİ, BAKIRHAN İLE TOKALAŞTI:

TBMM'nin yeni yasama yılına başladığı 1 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'iç cephe' çağrısı yaptı. Bahçeli de TBMM Genel Kurulu'nda DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ile tokalaştı.

BAHÇELİ'DEN İLK ÇAĞRI:

Bahçeli, 22 Ekim 2024'te partisinin TBMM grup toplantısında 'Teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşsun, terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse, 'umut hakkı'nın kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın' dedi.

DEM PARTİ'DEN GÖRÜŞME BAŞVURUSU:

Bahçeli, daha sonra DEM Parti heyetine İmralı'ya gitmesi için izin verilmesi çağrısı yaptı. Bunun üzerine DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, teröristbaşı Öcalan ile görüşmek için başvuru yaptı.

BAKIRHAN'DAN MESAJ:

TBMM Genel Kurulu'nda 2025 yılı bütçesinin görüşmelerinde Bakırhan, '2025 yılında, Cumhuriyetin 103'üncü yılında yeni bir başlangıç yapabiliriz' dedi. Bahçeli de bu konuşmayı alkışladı.

4.5 YIL ARADAN SONRA:

DEM Parti'nin başvurusuna izin çıktı ve görüşme 28 Aralık'ta gerçekleşti. Böylece 4.5 yıl aradan sonra teröristbaşı ile bir görüşme yapılmış oldu.