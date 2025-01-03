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Giriş Tarihi: 3.1.2025

Yaşam köprüsü kuruldu

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Yaşam köprüsü kuruldu
Türkiye, savaşın harabeye çevirdiği Suriye'ye yardım eli uzatırken, Umuda Vuslat İnsani Yardım Derneği bu mücadelenin ön saflarında yer alıyor. Yetim kalan 3 bin çocuğun eğitiminden öğretmen maaşlarının ödenmesine, günlük 5 bin ekmek üretiminden 2 bin konutluk barınma projesine kadar birçok alanda çalışan dernek, Suriyelilerin yaralarını sarmak için mücadele ediyor. Konutlar, cami, okul, spor salonu ve yüzme havuzu gibi sosyal alanlar içeriyor. Projenin, iş insanları ve hayırseverlere sunularak hayata geçirilmesi planlanıyor.
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Yaşam köprüsü kuruldu
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