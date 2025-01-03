Yaşam köprüsü kuruldu

Türkiye, savaşın harabeye çevirdiği Suriye'ye yardım eli uzatırken, Umuda Vuslat İnsani Yardım Derneği bu mücadelenin ön saflarında yer alıyor. Yetim kalan 3 bin çocuğun eğitiminden öğretmen maaşlarının ödenmesine, günlük 5 bin ekmek üretiminden 2 bin konutluk barınma projesine kadar birçok alanda çalışan dernek, Suriyelilerin yaralarını sarmak için mücadele ediyor. Konutlar, cami, okul, spor salonu ve yüzme havuzu gibi sosyal alanlar içeriyor. Projenin, iş insanları ve hayırseverlere sunularak hayata geçirilmesi planlanıyor.