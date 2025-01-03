Yenidoğan ikinci dalga şüphelisi havalimanında yakalanmış

'Yenidoğan Çetesi' ikinci dalga operasyonu sonrası Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma tamamlandı. Hazırlanan fezleke Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. 18 şüpheli için ceza istenen fezlekede detaylar da ortaya çıkmaya başladı.

YURTDIŞINA KAÇMAK İSTEMİŞ

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan fezlekede 18 şüpheli içinde yer alan Hilda Keykubat'ın yurtdışına kaçmak üzereyken İstanbul Sabiha Gökçen Havaalanı'nda yakalanarak gözaltına alındığı ortaya çıktı. Öte yandan 'Yenioğan çetesi' ana davasında sanık olan Rıza Keykubat'ın, eşi Hilda Keykubat'ın diplomasını kullanarak Esenler Güney Hastanesi'nde yetkisi olmayan bir bölümde çalıştığı ortaya çıkmıştı.

İHMAL TESPİTİ YAPILDI

Hazırlanan fezlekede yer alan Sağlık Bakanlığı müfettiş raporunda şüpheli Hilda Keykubat'ın Esenler GüneyHastanesi'nde çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı olarak çalıştığı sırada hayatını kaybeden Kaya bebeğin ölümünde, Kaya bebeğin klinik takibini yapmadığı, tedavi ve resüsitasyonunu üstlenmemesi sebebiyle ihmalinin olduğu tespit edildi.