Yunus Emre Enstitüsü’ne soruşturma

Suriye'de savaş bölgesinde yapılmış gibi gösterilen projeler üzerinden sahte faturalar düzenlendiği ve haksız kazanç sağlandığı iddialarıyla Yunus Emre Enstitüsü eski yönetimi ve bazı şirket sahiplerine yönelik geniş kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aralarında enstitünün eski yöneticileri ve şirket sahiplerinin de bulunduğu 11 kişiyi gözaltına aldı. Operasyon kapsamında Yunus Emre Enstitüsü eski başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş'in evine de baskın yapıldı. Ancak Ateş'in evde olmadığı ve yurtdışında bulunduğu tespit edildi. Yakınları, Ateş'in Almanya'da tedavi gördüğünü belirtirken, bazı kaynaklar onun yurtdışına kaçtığını öne sürdü.