2. dalgada 18 şüpheli hakkında ceza istendi

Kamuoyunda "Yenidoğan Çetesi" olarak bilinen, İstanbul'da bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları iddiasıyla yargılanan şüphelilerle ilgili Büyükçemece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ikinci dalgaya ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan fezlekede 18 şüpheli hakkında ceza istendi. Doktor Dursun Eryılmaz hakkında 'ihmali davranışla kasten öldürme' suçundan 20 yıldan 25 yıla kadar hapis cezası istendi. Öte yandan cumhuriyet savcısı Yavuz Engin'i tehdit eden Mustafa Kemal Zengin hakkında ise 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte yardım etmek' suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Hemşire Serenay Şenkalaycı hakkında ise 'resmi belgede sahtecilik' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar, 'zincirleme şekilde ihmali davranışla kasten öldürme' suçundan ise 25 yıldan 43 yıl 7 aya kadar hapis cezası talep edildi. Geri kalan 15 şüpheli hakkında ise çeşitli suçlardan değişen oranlarda hapis cezası talep edildi. Soruşturma kapsamında ilk olarak doktor Fırat Sarı ile hareket eden 18 şüpheli tespit edilmişti. 4 Aralık'ta düzenledikleri operasyonda aralarında 5 doktor, 3 hemşire, 5 sağlık çalışanı ve 1 sivilin yer aldığı 14 şüpheliyi yakalamıştı.