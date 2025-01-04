Bakan Bolat: "40 bin Suriyeli ülkesine döndü"

Ticaret Bakanı Bolat, bur takım incelemelerde bulunmak üzere Hatay'a geldi. Hatay Havalimanında milletvekilleri ve kalabalık bir heyetle karşılanan Sakan Bolat, ilk ziyaretini Reyhanlı ilçesinde bulunan Clivegözü Sınır kapısına yaptı. Cilvegözü sınır kapısında ve tempon bölgede incelemelerde bulunan Bakan Bolat, sınır kapısında ülkelerine geri dönmek için bekleyen Suriyelileri selamları. Burada bulunan yardı araçlarını da ziyaret edip yapılan yardımları inceleyen Bakan Bolat, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

40 BİN SURİYELİ ÜLKESİNE DÖNDÜ

Hatay'da bulunan Cilvegözü, Zeytindalı ve Yayladağı sınır kapılarından 27 bin 941 Suriyelinin ülkesine kesin dönüş yaptığını belirten Bakan Bolat, "8 Aralık 2024'te Suriye'de yeni bir dönemin başlangıcı gerçekleşti. Yeni başlangıcın ardından Türkiye'de bulunan Suriyeli misafirlerimiz ülkelerine kesin dönüş yapmaya başladı. Hatay'da bulunan 3 sınır kapısından bugüne kadar toplam 27 bin 941 Suriyeli misafirimiz ülkelerine kesin dönüş yaptı. İçişleri bakanımızın iadesine göre diğer gümrük kapılarından geçiş yapan Suriyelilerle birlikte bugüne kadar 40 bine yakın Suriyeli ülkesine kesin dönüş yaptı." dedi.

TÜRKİYE VE SURİYE ARASINDA YENİ DÖNEM

Artık Türkiye ile Suriye arasında yeni bir dönem başladığını hatırlatan Bakan Bolat, "Türkiye olarak 910 kilometre sınırımız olan ve çok tarihi, kültürel, sosyal, ekonomik bağlarımız olan Suriye ile Türkiye arasındaki ilişkilerde de yeni bir dönem başlamış oluyor. Bu çerçevede bizim 910 kilometrelik sınırlarımız içinde şu anda işler olan 8 gümrük kapımız, müdürlüğümüz var ve bunun 3 tanesi Hatay vilayetimizde. Hatay ve şu anda bulunduğumuz Cilvegözü, Türkiye'nin başta Suriye'ye ve Orta Doğu'ya, körfeze açılan en önemli geçiş kapısı, noktasıydı. Yeni dönemde, Suriye yeni yönetimi ile de yakından çalışarak bu Türkiye-Suriye arasındaki geçişleri ve Orta Doğu'ya giden bu önemli uluslararası kara yolu geçişini çok daha işler, etkin hale getirmek istiyoruz."

FAALİYETLERİ HIZLICA BAŞLATACAĞIZ

Bu çerçevede 8 Aralık'tan sonra Ticaret Bakanlığı olarak, bakan yardımcılarımız ve gümrük müdürlüğü yöneticileriyle bölgede incelemeler yaptık. Yaptığımız incelemelerde ihtiyaçları tespit ettik ve yapılacak işleri de yerinde gördük. Kısa dönem içinde Türkiye'nin Suriye ile olan gümrük kapılarında ilave personel ve donanım takviyeleri yaptık. Yayladağı Gümrük Kapısı hizmete açıldı, şimdilik yolcu geçişi için ama önümüzdeki süreçte de ticari geçiş için de söz konusu olabilecek. Cilvegözü en önemli gümrük kapımız noktasında Suriye'yle, buradaki şartların iyileştirilmesi, genişletilme çalışmaları büyük önem taşıyor. Burada yerinde yaptığımız tespitler sonucunda inşallah faaliyetleri hızlıca başlatacağız."

GERİ DÖNÜŞLER HIZLANDI

"Suriyeli misafirlerimizin ülkelerine Geri dönüşleri hızlanmaya başladı. Geri dönüşlerin hızlanması da yeni ihtiyaçları beraberinde getiriyor. Burada yolcu geçişleri için iyileştirme çalışmaları hızlanacak. Aynı şekilde Yayladağı Gümrük Kapısı'nda ve Zeytindalı Gümrük Kapısı'nda da çok sayıda iyileştirmeler yapacağız. Gerekli bütçe ayrılmaları buralara gönderiliyor, birlikte yakın iş birliği içinde inşallah Türkiye ile Suriye arasındaki geçiş noktalarında her türlü modernizasyon ve iyileştirme çalışmaları gerçekleştirilecek."

GEÇİŞLER İÇİN KOLAYLIKLAR SAĞLADIK

"Türkiye'de okullarda çocukları okuyanlar var. Önümüzdeki haftalarda, aylarda geri dönüşler hızlanacaktır. İçişleri Bakanlığımız yeni bir uygulama başlattı. 6 ay içinde orada yerinde görme, şartları oluşturma anlamında üç kez geçici olarak gidiş ve dönüş hakkı verildi. Bu da oradaki şartların oluşturulmasıyla geri dönüşlerin daha da hızlanmasını sağlayacaktır. bakanlık olarak 24 Aralık'ta genelge yayınladık. Gümrüklerdeki geçişlerde ev eşyalarını, otomobillerini, ziynet eşyası noktasında ve geri götürebilecekleri nakit para anlamında bu genelgeyle de geri dönüşler noktasında Türkiye'de misafir konumunda olan Suriyeli göçmenleri rahatlattık. Bu genelgeyle beraber artık rahatlıkla burada görebildiğiniz gibi ev eşyalarını, arabalarını da alarak yanlarında kendi ülkelerine geçebiliyorlar."

GÜNDEMİMİZİN BİRİNCİ SIRASINDA YER ALIYOR

"Yeni dönemde Türkiye-Suriye arasında ticaret, yatırım, yeniden imar çalışmalarında çok büyük bir ulaşım trafiği olacak. Ülke olarak hazırlıklarımızı buna göre yapıyoruz ve hızlandırıyoruz. İhtiyaçlar ve yapılacak işler noktasındaki buradan aldığımız bilgiler ve önerileri en kısa sürede Ankara'da hükümet düzeyinde ele alacağız. bakanlık olarak Suriye konusunda bir masa kurduk. Bu masa düzeyinde çalışmalar koordine ediliyor. En öncelikli konularımız arasında Suriye ile ticaret, gümrük rejimi, yeni ticaret rejimi ve yatırımlar, müteahhitlik hizmetleri, yeniden imar gibi çalışmalar gündemimizin birinci sırasında yer alacak." diye konuştu.