Cumhurbaşkanı başsağlığı diledi

Halkta büyük karşılığı olan Ferdi Tayfur, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de hukuku olan bir sanatçıydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Antalya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden sanatçı Ferdi Tayfur'a Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diledi.

Erdoğan yaptığı paylaşımda, "Sanat camiamızın, Türk müziğinin en önemli ve kıymetli simalarından biri olan Sayın Ferdi Tayfur'un vefatından büyük üzüntü duydum. Ferdi Tayfur'a Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Mekânı cennet olsun" ifadelerini kullandı.





KASETİNİ AÇIP ŞEHİR TURU ATTI

MHP Genel Başkan Devlet Bahçeli, Ferdi Tayfur'un 'Bu Bana Yeter' isimli şarkısını klasik otomobilinde çalarak hayatını kaybeden sanatçıyı andı. Klasik otomobil tutkusu ve Ferdi Tayfur'a olan hayranlığı ile bilinen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Tayfur'un hayatını kaybetmesinin ardından 06 TCD 009 plakalı klasik otomobilinin direksiyonuna geçip trafiğe çıktı.

Bahçeli, trafikte seyir halindeyken Ferdi Tayfur'un 'Bu Bana Yeter' şarkısını dinledi. Ferdi Tayfur'un şarkısı eşliğinde şehirde gezerken çekilen video, MHP tarafından paylaşıldı. Videoda; Bahçeli'nin parmağındaki yüzük, tespih ile otomobilin dikiz aynasında asılı nazar boncuklu muska görüldü. Bahçeli, paylaştığı mesajla "O kardeşimdi, gönül diyarıma tercüman olan ses ve söz ustasıydı. Türk müziğinin zirvelerine tırmanıp milyonların kalbine taht kuran cefakâr, fedakâr ve vatan sevdalısı bir sanatçımızdı. Ferdi Tayfur'un vefatı bir parçamı alıp götürdü. Yerinde huzur bulsun" dedi.