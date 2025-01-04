Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: "Enflasyondaki düşüş sürecek, Türkiye daha güçlü olacak"

Aksaray Valiliği ve Belediye Başkanlığı ziyaretlerinin ardından Atatürk Spor Salonu'ndaki kongrede konuşan Cevdet Yılmaz, milletin önceliklerinin hükümetin öncelikleri olduğunu vurguladı. Yılmaz, enflasyonun halkın en büyük sıkıntısı olduğunu belirterek, "Bütün politikalarımızı buna odakladık. Enflasyonu tek haneli rakamlara düşürmek için kararlı mücadelemizi sürdüreceğiz. Son bir yılda enflasyon yüzde 64'ten yüzde 44'e geriledi. Haziran ayında düşüş başlamıştı ve devam ediyor. Aylık bazda yüzde 1 civarına düşen bir enflasyondan bahsediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Kalıcı refahın yolu enflasyonu düşürmekten geçiyor"

Türkiye'nin ekonomik hedeflerine ulaşması için enflasyonla mücadelede kararlı olduklarına dikkat çeken Cevdet Yılmaz, "Bizim hedefimiz, kalıcı ve sosyal bir refah elde etmek. Bunun için enflasyonu düşürmek şart. Ücret artışlarını, enflasyonun düşüş trendinde gerçekleştirmemiz gerekiyor. 2026-2027 yıllarında tek haneli enflasyona ulaşmayı hedefliyoruz" dedi. Son 20 yılda ekonominin büyüdüğünü hatırlatan Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin ihracat, turizm gelirleri ve toplam ekonomik büyüklüğünde önemli başarılara imza attığını söyledi. Yılmaz, "Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda, ekonomimizi daha da büyütüp, bölgemizde ve dünyada çok daha etkili bir hale geleceğiz" diye konuştu.