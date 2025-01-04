DEAŞ’a ağır darbe

DEAŞ terör örgütüne yönelik Türkiye genelinde jandarma operasyon düzenledi. 17 ilde eşzamanlı düzenlenen baskınlarda, örgütle bağlantılı oldukları tespit edilen 42 şüpheli yakalandı. Cumhuriyet başsavcılıklarının talimatıyla ve Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı'nın koordinasyonunda gerçekleştirilen operasyonlar; Adana, Ankara, Balıkesir, Batman, Bursa, Bitlis, Diyarbakır, Edirne, Gaziantep, İstanbul, Kahramanmaraş, Karabük, Kayseri, Kocaeli, Mardin, Mersin ve Şanlıurfa'da düzenlendi. Şüphelilerin, DEAŞ terör örgütüne üye oldukları, örgüte finansman sağladıkları ve sosyal medya üzerinden propaganda yaptıkları belirlendi. Ayrıca operasyonlarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.