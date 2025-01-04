Deprem konutları umutlarımızı yeşertti

182 bin kişilik personel ordusuyla 11 ilde gece gündüz mesaiye devam eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 6 Şubat'ın sembol ilçelerinden Elbistan'da adeta sıfırdan bir şehir kurdu. TOKİ eliyle bugüne kadar ilçe genelinde 7 bin 459 konutun ihalesi tamamlanırken, bunlardan 3 bin 621'inin anahtarları hak sahiplerine teslim edildi. Ağır yıkıma uğrayan Karaelbistan Mahallesi'nde ise çalışmalar büyük oranda tamamlandı. Bakanlık, mahalle genelinde ihalesi yapılan 2 bin 365 konutun tamamını bitirerek mahalle halkının yaralarını hızla sardı. Öte yandan Kahramanmaraş genelinde depremzedelere teslim edilen konut sayısı ise 30 bini aştı.

'İŞTE ESER MEYDANDA'

Elbistan'ın 2 yıllık süreç içerisindeki büyük değişimini video eşliğinde sosyal medya hesabından paylaşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İşte eser meydanda" notunu düştü. TOKİ Uzmanı Taha Selvi ise Karaelbistan'da çalışmaların 4 etap halinde yürütüldüğünü, konutların yatay mimaride zemin+5'i geçmeyecek şekilde inşa edildiğini belirtti. Elbistan'da güvenli konutlarına yerleşen hak sahipleri, duygu ve düşüncelerini şu cümlelerle anlattı:

FADİME BOZDOĞAN: Sıcak suyumuz hazırdı. Elektriğimiz yanıyordu, ocağımız yanıyordu. Evini anlat deseler ne derim biliyor musun? Çok şükür. Kapımı açtım, sapasağlam.

NİHAT DOĞAN: Bu kadar hızlı olacağını tahmin etmiyorduk. 1 yıl içerisinde biz gelip sıfırdan evimize yerleşebiliyorsak bu sadece Türkiye için değil dünya çapında büyük bir başarıdır. Burası bizim umutlarımızın yeniden yeşerdiği, filizlendiği bir yer oldu.