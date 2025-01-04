İşçilerden son uyarı

İzmir'de Karabağlar Belediyesi yeni yıla işçi krizi ile girdi. 2024'ün son günü bir süredir devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmeleri uyuşmazlıkla sonuçlandığı için belediye binasına grev ilanı asan DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası İzmir 5 No'lu şube dün de yarım gün iş bırakma eylemine imza attı. Sendikadan KARBEL çalışanlarına gönderilen mesajda, "5 No'lu Şube Yönetimi ve İşyeri Temsilcileri olarak dün gerçekleştirdiğimiz toplantıda, bugün itibarıyla aşağıdaki kararı almış bulunuyoruz: Migros fişleri ve yılbaşı fişlerinin yatırılmaması, ayrıca toplantıda sunulan yüzde 15'lik gerçeklikten uzak teklif nedeniyle, Karbel emekçileri olarak bugün üretimden gelen gücümüzü kullanacak ve yarım gün iş bırakma eylemi gerçekleştireceğiz. Sağlık İşleri, Veterinerlik, Güvenlik Görevlileri, Ulaşım birimi cenaze servisi, İştirakler Müdürlüğü'nde ikram aracı ve masa-sandalye taşıyanlar hariç olmak üzere iş bırakma eylemimiz saat 12:00'de sonlandırılacaktır. Örgütlü mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz" ifadelerine yer verildi.

1000 İŞÇİYİ KAPSIYOR

Belediyede örgütlü sendika ile işverenin yetkilendirdiği Sodem-Sen arasında bir süredir devam eden yaklaşık 1000 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmeleri işverenin yüzde 15'lik maaş önerisi ile kilitlenmişti. Yaşanan şok gelişme sonrası sendika 2024'ün son günü belediye binasına grev ilanı asarak 60 günlük yasal süreci de başlatmıştı. Sendika yaptığı açıklamada anlaşma sağlanmazsa 23 Ocak'ta greve gideceklerini duyurmuştu.