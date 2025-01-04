Kahramanlar ölmez

PKK'lı teröristlerin 5 Ocak 2017'de İzmir Adliyesi'ne yönelik saldırısını tek başına engelleyen şehit polis memuru Fethi Sekin ve saldırıda isabet eden kurşun sebebiyle şehit olan mübaşir Musa Can, şehadetlerinin 8. yıl önümünde İzmir Adliyesi'nde düzenlenen törenle anıldı. Şehadet yıldönümünün hafta sonuna denk gelmesi sebebiyle program, iki gün erken düzenlendi.

'UNUTMAYACAĞIZ'

Törende konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Onların adlarını ve aziz hatıralarını hiçbir zaman unutmayacağız. Aziz şehitlerimizi, her zaman terörsüz Türkiye'nin kahramanları olarak anacağız" dedi. Tunç şu mesajları verdi:

Türkiye Yüzyılı'nda ülkemizi, milletimizi, çocuklarımızı, gençlerimizi terörün olmadığı huzurlu bir geleceğe hep birlikte taşıyacağız. Ülkemiz üzerinde hain emeller besleyenlerin heveslerini kursaklarında bırakacak adımları her zaman kararlılıkla attık ve bundan sonra da atmaya devam edeceğiz.

Tarihi bir süreçten geçiyoruz. Devletimizin kararlı politikaları, cesur adımlarının yanında Suriye'nin özgürleşmesiyle birlikte, küresel güçlerin bölgemizde birer maşa olarak kullandıkları terör örgütleri bitme, tükenme noktasına gelmiştir. İnşallah çok yakın zamanda bölgemizin, ülkemizin, milletimizin ve masumların yakasından düşecekler ve tamamen yok olacaklardır.

TÜRKİYE'NIN YÜZYILI

Allah'ın izniyle terörsüz Türkiye'nin şafağındayız. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, ülkemizi terörün her türlüsünden arındırarak daha huzurlu bir geleceğe kavuşturmanın gayreti içerisinde durmadan çalışacağız. Millet olarak 2025 yılında birlik beraberliğimizi, dayanışmamızı daha da güçlendirerek birbirimize daha sıkı kenetleneceğiz.

Türkiye Yüzyılı huzurun yüzyılı olacaktır. Bu yüzyıl adaletin yüzyılı olacaktır. Bu yüzyıl terörsüz Türkiye'nin yüzyılı olacaktır.

KARANFİL BIRAKILDI

İl Müftüsü Sinan Kazancı tarafından dua okunmasının ardından, Fethi Sekin'in şehit düştüğü noktaya karanfil bırakılmasıyla tören sona erdi.