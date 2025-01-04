‘Kimsesiz değilsin, biz varız’ demesi beni çok duygulandırdı

Arnavutköy'deki Darülaceze Sosyal Yaşam Şehri'nde kalan 93 yaşındaki Suzan Tosun, kurumu ziyareti sırasında Başkan Erdoğan'la yaşadığı diyaloğa ilişkin, "Sohbet sırasında ben kimsesiz olduğumu söyledim, o da 'Kimsesiz değilsin, biz varız' dedi. Çok sevindim ve duygulandım" dedi. Tosun, 31 Aralık'ta sosyal yaşam şehrine yaptığı ziyarette Darülaceze sakinleriyle görüşen Erdoğan'la ilgili duygularını anlattı:

"Erdoğan halktan gelen bir insan. Hiç kopmadı, hiç onur, kibir yapmadı. Halktan geldi, halkla yaşıyor. Hayranım ona. Erdoğan'la sohbet ederken çok duygulandım. Ağladım, çok güvendim, çok duygulandım. Erdoğan çok değerli ve mütevazı birisi. Eskiden reisicumhurla oturmak ne demek, yanından geçemezdin. Eski siyasiler kasılırlardı; havalarından yanlarından geçemezdin. Şimdi kardeş gibi, anne-evlat gibi konuşuyor. Çok değerli bir adam. AA