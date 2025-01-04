Marmara’yı kirletene sıfır tolerans

Marmara Havzası'nda 2021 yılında yaşanan müsilaj krizi sonrası, bakanlık tarafından kıyı illerde adeta seferberlik ilan edildi. 2021 yılından bu yana Kocaeli, İstanbul, Yalova, Tekirdağ, Bursa, Balıkesir ve Çanakkale'de toplam 38 bin 545 çevre denetimi yapıldı. Mevzuata aykırı hareket eden 1998 tesis ve 749 deniz aracına toplamda 1 milyar 227 milyon 362 bin 368 liralık idari para cezası uygulandı. Bu süreçte ağır kusurlu bulunan 268 tesis ise faaliyetten men edildi.

YENİ YILDA DA GÖZ AÇTIRILMAYACAK

Marmara Denizi'nde havadan, karadan ve denizden denetimler geçen sene de aralıksız devam etti. Yalnızca 2024 yılı içerisinde gerçekleştirilen denetim sayısı 11 bin 314 oldu. İncelemeler sonucu 727 tesisin mevzuata aykırı faaliyet yürüttüğü belirlenerek 318 milyon 715 bin liralık para cezası kesildi. Geçen sene 88 tesisin faaliyetleri ise bakanlık eliyle durduruldu. Marmara Denizi'ni zehirleyen tesis ve deniz araçlarına 'sıfır tolerans' politikasıyla çalışmalarına devam eden bakanlık, 2025'te de denetimlerini yıl geneline yayacak.

BELEDİYELER GÖREVİNİ YAPMALI

Müsilajla mücadele faaliyetleri kapsamında 2021 yılında hayata geçirilen 22 maddelik Marmara Denizi Eylem Planı'nın ise 19 maddesi tamamlandı. Müsilaj Bilim Kurulu, geçtiğimiz haftalarda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank başkanlığında bir kez daha toplandı. Toplantıda, son dönemde yeniden artış gösteren müsilaj ihbarları ele alındı ve yeni yol haritası masaya yatırıldı. Kıyı belediyelerin ileri biyolojik atık su arıtma tesislerini yapmadıkları için Marmara Denizi'ndeki kirlilik yükünün bir türlü azaltılamadığı vurgulanarak, söz konusu belediyelerin derhal bu tesisleri hayata geçirmeleri yönünde çağrıda bulunuldu.