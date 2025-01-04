Haberler Gündem Haberleri Şehitler unutulmadı
Giriş Tarihi: 4.1.2025

Şehitler unutulmadı

Diyarbakır’da 17 yıl önce terör örgütü mensuplarınca bomba yüklü araçla dershane önünde gerçekleştirilen saldırıda şehit olan 6’sı öğrenci 7 kişi için anma töreni yapıldı

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Şehitler unutulmadı

Diyarbakır'da 2008'de terör örgütü PKK tarafından düzenlenen terör saldırısında şehit olan vatandaşlar anıldı. Merkez Yenişehir ilçesi Prof. Dr. Selahattin Yazıcıoğlu Caddesi'nde odüzenlenen bombalı saldırıda dershaneye giden Eren Şahin Eronat, Mehmet Salih Ekinci, Melek İpek, Rıdvan Süer, Ferhat Mutlu ve Engin Taşkaya ile veli Cengiz Kaya yaşamını yitirmiş, 73 kişi yaralanmıştı.

Dün saldırının gerçekleştirildiği noktada düzenlenen anma töreninde Türk bayrağıyla süslenen ve şehitlerin fotoğraflarının bulunduğu masaya karanfil bırakıldı, duygulu anlar yaşandı. Programda oğlu Eren Şahin'i kaybeden AK Parti Diyarbakır eski Milletvekili Oya Eronat da bir konuşma yaptı. Eronat, "Sözde hak arıyoruz diye ülkemizin çok kıymetli öğretmen ve öğrencilerini yok ederek kandan beslenen bu vampirler çetesinin çok şükür ki sonları gelmiştir" ifadelerini kullandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Şehitler unutulmadı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA