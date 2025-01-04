Şehitler unutulmadı

Diyarbakır'da 2008'de terör örgütü PKK tarafından düzenlenen terör saldırısında şehit olan vatandaşlar anıldı. Merkez Yenişehir ilçesi Prof. Dr. Selahattin Yazıcıoğlu Caddesi'nde odüzenlenen bombalı saldırıda dershaneye giden Eren Şahin Eronat, Mehmet Salih Ekinci, Melek İpek, Rıdvan Süer, Ferhat Mutlu ve Engin Taşkaya ile veli Cengiz Kaya yaşamını yitirmiş, 73 kişi yaralanmıştı.

Dün saldırının gerçekleştirildiği noktada düzenlenen anma töreninde Türk bayrağıyla süslenen ve şehitlerin fotoğraflarının bulunduğu masaya karanfil bırakıldı, duygulu anlar yaşandı. Programda oğlu Eren Şahin'i kaybeden AK Parti Diyarbakır eski Milletvekili Oya Eronat da bir konuşma yaptı. Eronat, "Sözde hak arıyoruz diye ülkemizin çok kıymetli öğretmen ve öğrencilerini yok ederek kandan beslenen bu vampirler çetesinin çok şükür ki sonları gelmiştir" ifadelerini kullandı.