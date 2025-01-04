Son dakika | Başkan Erdoğan’dan Ordu’da önemli açıklamalar

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Ordu 8. Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Kongremizin hayırlara vesile olmasını Allah'tan diliyorum. Ordu'nun tüm ilçelerindeki kardeşlerime selam ediyorum. Bu göz kamaştırıcı şehirde sizlerle yeniden bir araya gelmenin bahtiyarlığını yaşıyorum.

MUHALEFET KAVGA EDERKEN BİZ HİZMETLE MEŞGULÜZ

Bizim için her görev ülke ve millet için tutulan bir nöbettir. AK Parti'de ben ve bencillik yoktur, biz vardır. Bu kadronun mensupları arasında makam ihtirası değil millete hizmet aşkı, memlekete hizmet tutkusu vardır. Muhalefet her gün kendi içinde kavga ederken biz sadece hizmetle meşgulüz. Kalbimiz Türkiye için çarpıyor. Büyük ve güçlü Türkiye hayalinin peşinden koşuyoruz.

ORDU İÇİN TÜM İMKANLARIMIZI SEFERBER EDECEĞİZ

Son seçimlerde AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın yanında saf tuttunuz. Ordu daima bizimle oldu, bizim yol arkadaşımız oldu. AK Parti ve Cumhur İttifakı'na verdiğiniz güçlü destek için, samimiyetle bizlere sahip çıktığınız için her birinize teşekkür ediyorum. Şimdi sıra bizde. Tüm kadrolarımız ve kurumlarımızla Ordu'yu ayağa kaldırıp geleceğe taşımakta. Ordu'nun güvenini boşa çıkarmamakta. Ordulu kardeşlerimize mahçup olmamak için tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz. Bu şehre nasıl yeni ufuklar açtıysak, bundan sonra da canla başla koşturmaya devam edeceğiz. Bu topraklarda çarpan her kalp Türkiye'nin kalbi, atan her nabız Türkiye'nin nabzıdır. Ordu kültür ve turizmin göz bebeğidir.

Belediyeleri eş, dost çiftliğine çevirdiler. Adeta talan ediyorlar. Ortada hizmet, eser, proje yok. Ama bakıyorsunuz SGK'daki borçları katlanarak artıyor.