Türkiye hedeflerine emin adımlarla ilerliyor

Başkan Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde 2024 Yılı İhracat Rakamlarının Açıklanması Programı'nda konuştu: Türkiye hedeflerine emin adımlarla ilerlemektedir. Yeni başarı hikâyeleri yazmaya devam ediyoruz. Ekonomimiz tam 17 çeyrektir kesintisiz büyüyor. Üçüncü çeyrekte yüzde 2.1, yılın ilk 9 ayında yüzde 2.3 büyüme oranına ulaştık. 2025 yılı için net ihracatla birlikte yüzde 4 büyüme hedefliyoruz. İstihdam, 1 milyon 31 bin kişi artarak ekim ayında 32 milyon 670 binle tarihin en yüksek seviyesini gördü. İşsizlik yüzde 8.8'le 23 yılın en düşük seviyesine geriledi. Ticaret açığı 82.2 milyar dolara indi. Aralıkta enflasyon aylık bazda yüzde 1.03 olurken yıllık 44.38'e geriledi. Yani zirve seviyesinden 31 puan düştü. Piyasalar hükümetimize güveniyor. Ekonomi programımıza güveniyor. Bu konuda sizin desteğiniz de çok kıymetli. Son 22 yılda el ele, gönül gönüle verdik ve ülkemizi çok farklı bir seviyeye taşıdık.

ÖZGÜRLÜK VE ADALET GÜNEŞİ GAZZE'DE DE DOĞACAK



Gazze mezalimi içimizde büyük bir yara olarak 2024 senesi boyunca da kanamaya devam etti. 2024'ün son haftalarında Suriye'ye doğan özgürlük ve adalet güneşinin 2025'te Gazze semalarında da sökün etmesini yürekten temenni ediyoruz. Gönderdiğimiz 100 bin tonluk insani yardımla Gazzeli mazlumların yükünü hafifletmeye çalıştık. İsrail'le ticareti durduran tek ülke Türkiye oldu. Gazze'de tek bir masumun daha hayattan kopartılmasına tahammülümüz yok. Bu anlayışla katliamların bir an önce durması ve kalıcı barışa giden yolun önünün açılması için yoğun gayret sarf ediyoruz. Önümüzdeki dönemde çok yönlü çabalarımızın müspet sonuçlarını görmeyi ümit ediyoruz. Suriye'de haklı çıkan nasıl biz olduysak, Gazze krizinde de tarih haklılığımızı teyit edecek.

262 MİLYAR DOLARLA İHRACAT REKORU KIRDIK



BUGÜN 2024 senesinin dış ticaret verilerini değerlendirmek üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. 2024 yılı aralık ayında ihracatımız yüzde 2.2 artışla 23.5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Böylece aralık ayı aylık ihracat rekorunu kırdık. İthalatımız ise yüzde 11.1'lik artışla 32.3 milyar dolar oldu. Yılın tamamında ihracat rakamlarında cumhuriyet tarihinin rekoruna imza attık. 2024 yılı mal ihracatımız 2023 yılına göre yüzde 2.5 oranında artışla 262 milyar dolara çıktı. Ayrıca son 19 ayın 12'sinde o ayın ihracat rekorunu kırdık.

YENİ HEDEF 390 MİLYAR DOLAR



En fazla ihracat yapan ilk 5 ilimiz, İstanbul, Kocaeli, İzmir, Bursa, Tekirdağ'dır. İthalatımız yüzde 4 düştü. 2024 senesinde dış ticaret dengemizde olumlu kazanımlar elde ettik. 2025 yılında toplam mal ve hizmet ihracatımız 390 milyar doları aşacak.

ARTIK İTHAL ETMEK YERİNE AVRUPA'YA ÜRÜN GÖNDERİYORUZ



2024'te en fazla ihracat artışı gösterdiğimiz üç ülke İngiltere, ABD ve Suudi Arabistan. Avrupa'dan ithalatımız gerilerken ihracatımızın yüzde 4.2 artışla 108.7 milyar dolara ulaşması oldukça anlamlı. İhracatımız İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerle 70.1 milyar dolara, Türk Devletleri Teşkilatı ülkelerle 11.1 milyar dolara yükseldi. Orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerin ihracattaki payı 2024'te yüzde 41'e çıktı. Bu durum, ürünlerimizin nitelik artışının göstergesi.