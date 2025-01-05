Adalet Bakanı Tunç açıkladı! Bolu Belediye Başkanı Tanju Özkan hakkında soruşturma

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özkan hakkında Suriyelilerle ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle soruşturma başlatıldı. Konuyla ilgili açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç "Bolu Belediye Başkanı hakkında ülkemizdeki Suriyelilerle ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştır" ifadelerini kullandı.