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Giriş Tarihi: 5.1.2025 13:33 Son Güncelleme: 5.1.2025 13:37

Adalet Bakanı Tunç açıkladı! Bolu Belediye Başkanı Tanju Özkan hakkında soruşturma

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özkan hakkında Suriyelilerle ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle soruşturma başlatıldı.

Adalet Bakanı Tunç açıkladı! Bolu Belediye Başkanı Tanju Özkan hakkında soruşturma

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özkan hakkında Suriyelilerle ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle soruşturma başlatıldı. Konuyla ilgili açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç "Bolu Belediye Başkanı hakkında ülkemizdeki Suriyelilerle ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştır" ifadelerini kullandı.

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Adalet Bakanı Tunç açıkladı! Bolu Belediye Başkanı Tanju Özkan hakkında soruşturma
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