Bir aile daha evladına kavuştu

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır HDP İl binası önünde evlat nöbetine katılan annenin oğlu, Suriye'de suikast eğitimi alan E.G.'nin ikna çalışmaları sonucunda örgütten kaçarak güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu. Evlat nöbetinde katılan 487 aileden 58'inin evladına kavuştuğu belirtildi. Teslim olan E.G.'nin annesi Çiğdem A., 2019'da Diyarbakır HDP İl binası önünde başlatılan evlat nöbetine 254'üncü aile olarak katıldı. Çiğdem A., "Evlatlarımızı öyle de böyle de sizden alacağız. Kardeş kardeşe silah doğrultmaz" ifadeleriyle de evlat hasreti çeken ailelere çağrıda bulunmuştu.