CHP, belediyeleri talan ediyor

Başkan Erdoğan, Ordu İl Kongresi'nde de şunları söyledi?

CHP'nin sıfırdan başlayıp bitirdiği tek bir hizmet yok. Şadırvan musluğu değiştiriyorlar. Hizmet, proje yok. Verdikleri sözlerin üzerine kalın bir sünger çektiler. Belediyeleri eş dost çiftliğine dönüştürdüler. Adeta talan ediyorlar. RANT VE KOLTUK HIRSI...

SGK'ya olan borçları katlanarak artıyor. SGK'yı batırmak bir CHP geleneği herhalde. SGK'ya prim borcu en yüksek 10 belediyenin 7'si CHP'li belediyeler.

Bizim için her görev millet için tutulan bir nöbettir. Bu kadronun mensuplarında millete hizmet aşkı vardır. Muhalefet partileri rant ve koltuk hırsıyla kendi içlerinde kavga ederken biz milletimize hizmetle meşgulüz. Gözümüz milletimizden başka bir şey görmüyor. Büyük ve güçlü Türkiye hayalinin peşinden koşuyoruz.



SURİYE'DE YENİDEN BİR GÜNEŞ DOĞUYOR



Şu anda Suriye'de yeniden bir güneş doğuyor. "Suriye'de ne işimiz var" diyorlardı. Eski genel başkanları ara sıra kendini hatırlatmak için sosyal medyada bir şeyler karalıyor. Bay Kemal'e baktıkça Ülkü Tamer'in şiirini hatırlıyoruz: "Hem dersini bilmiyor hem de şişman herkesten." Bay Kemal trajikomik durumlara düşüyor. İşte Suriye'de yeni bir güneş doğuyor. CHP de hâlâ olanı biteni anlamaya çalışıyor.