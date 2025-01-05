Elveda emmioğlu

Antalya'da tedavi gördüğü hastanede 2 Ocak akşamı 79 yaşında hayatını kaybeden Ferdi Tayfur dün yakınları ve milyonlarca seveni tarafından son yolculuğuna uğurlandı. Tayfur'un cenaze namazının kılındığı İstanbul Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nin avlusu saatler öncesinden sanatçının hayranları tarafından dolduruldu. Binlerce seveni ellerinde Ferdi Tayfur posterleri ve dillerinde şarkıları ile Ferdi Tayfur'u uğurlamaya geldi. Ferdi Tayfur'a böbreğini veren oğlu Timur Turanbayburt cenazede baygınlık geçirdi. Almanya Stuttgart'tan gelen Suat Demircan, "Ferdi Baba için Almanya'dan geldim. Çok büyük hayranıyım. Kalplerimizde yaşamaya devam edecek" dedi. Kocaeli'nden gelen Cüneyt Candan ise, "Ferdi Baba sevdiğimiz saydığımız bir insandı. Vefat haberini aldığımızda çok üzüldük.

Onu son gününde yalnız bırakmadık. Yattığı yer nur, mekânı cennet olsun" diye konuştu. Barbaros Hayrettin Paşa Camii'ndeki yoğun kalabalık havadan görüntülendi. İmamın "Hakkınızı helal ediyor musunuz?" sorusuna binlerce kişi hep bir ağızdan "Helal olsun" diyerek yanıt verdi. Ellerini açan vatandaşlar hep birlikte Fatiha Suresi'ni okudu. Cenaze naması sonrasında tabut omuzlarda taşınırken bir ara izdiham tehlikesi yaşandı. Hamilelik nedeniyle cenazeye katılmayacağı söylenen Ferdi Tayfur'un mahkemelik olduğu kızı Tuğçe Tayfur da camiye gelenler arasındaydı. Tuğçe Tayfur ile yeğen Şirin Gözalıcı arasında gerginlik yaşandı.

BAHÇELİ'DEN BÜYÜK VEFA

Sanatçının büyük hayranı olan MHP Lideri Devlet Bahçeli de cenazeye katıldı. Bahçeli, aileye Tayfur'un naaşının defnedildiği Yeniköy Mezarlığı'nda da eşlİk etti.



AKM'DE HÜZÜN

Ferdi Tayfur için cenaze namazı öncesi Atatürk Kültür Merkezi'nde uğurlama töreni yapıldı. Salonu dolduranlar hep bir ağızdan Ferdi Tayfur şarkılarını seslendirip posterlerini taşıdı. 'İçim yanar' şarkısı söylenirken gözyaşları sel oldu. Törende Ferdi Tayfur'un Türk bayrağına sarılı naaşının bulunduğu sahnede oğullarından Ferdi Tayfur'a böbreğini veren büyük oğlu Timur Tayfur ile küçük oğlu Talha ve akrabaları saygı nöbetinde bulundu. Törene Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Orhan Gencebay, İbrahim Tatlıses, Fatih-Şebnem Kısaparmak, Yavuz Bingöl, Gökhan Güney, besteci-şair Ahmet İlhan Selçuk da katıldı.



ORHAN BABA, 39 DERECE ATEŞLE KARDEŞİNE KOŞTU

Orhan Gencebay, AKM'deki törende tabutu öptükten sonra konuşma yaptı: "Sevgili kardeşim şu anda son yolculuğuna çıkıyor. Benim kardeşimdi. Ferdi kardeşime halkımız muazzam bir ilgi gösterdi. Şu an 38-39 derece ateşim var. O nedenle sahneye bu kıyafetle çıktım. Çok özür dilerim."



TATLISES GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Tekerlekli sandalyeyle sahneye gelen İbrahim Tatlıses, Tayfur'un oğluna sarılarak gözyaşlarına boğuldu. Tatlıses "Arabeskin prensini kaybettik. Türkiye'nin başı sağ olsun" dedi.



BABA ÖZLEMİNİ HEP YÜREĞİNDE TAŞIDI

Ferdi Tayfur, Adana'da henüz 5 yaşındayken babasını cinayette kaybetti. Yaşıtları okul sıralarındayken o şekerci dükkânında çıraklık yaptı. Okumayı kendi kendine öğrenen Tayfur hep yüreğinde baba hasreti taşıdı.



'MİLLETİMİZ ACILARINI ONUN ŞARKILARIYLA DIŞA VURDU'

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy "Bir ismin ağırlığının, her şeyin ötesine geçtiği, çok önemli bir değerimizi, bir sanatçımızı bugün uğurluyoruz. Bir dönemin, bir devrin insanları, kendi iç dünyalarını, acılarını onun sözleriyle, şarkılarıyla dışa vurmuş, onu içtenleştirmiş, ailelerinden biri gibi kabullenmişti. Ona 'Ferdi Baba' demişlerdi, ki bu aziz millet, herkesi bu kadar içten, bu kadar büyük ve saygılı bir şekilde kabullenmez. Bu kadar sade, bir bu kadar da büyük bir ismi kaybettik" dedi.