Köstebeği yazdı kendisi tekrarladı

FETÖ'nün sosyal medya propaganda sorumlusu firari gazeteci Cevheri Güven ile bağlantısı çıktıktan sonra tutuklanan Ankara Emniyeti'nde görevli polis memuru köstebek Serkan Dinçer, Ankara eski Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, Organize Suçlarla Mücadele eski Şube Müdürü Kerem Gökay Öner ve yardımcısı Şevket Demircan hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması tamamlanarak iddianame hazırlandı.

İddianamede, polis memuru Serkan Dinçer'in cep telefonunda yapılan incelemelerde mesajlar, dosyalar ve fotoğraflar bulunan belge ve bilgilerin, Cevheri Güven'in yayınladığı belge ve bilgilerle bire bir aynı olduğu ortaya çıktı.

Cevheri Güven tarafından yayınlanan video içeriklerinde yer alan konuların genel olarak Serkan Dinçer'in emniyette çalıştığı döneme ilişkin görev tanımı ile uyumlu konular olduğu, Güven tarafından Youtube kanalında yapılan video paylaşımlarında geçen iddiaların Serkan Dinçer tarafından Cevheri Güven ile paylaşılmış olduğunun tespit edildiği aktarıldı.

Organize Şube'de çalışan polislerin de Cevheri'ye gidecek belgeleri Serkan Dinçer'e ulaştırdığı belirtildi.

Başsavcılık iddianamede, Serkan Dinçer hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 15 yıl, Ankara eski Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, Organize Suçlarla Mücadele eski Şube Müdürü Kerem Gökay Öner ve yardımcısı Şevket Demircan hakkında 20 yıla kadar hapis cezası talep etti.