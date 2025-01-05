Meral Akşener paylaşımı sonrası İYİ Parti karıştı! Tolga Akalın’ın ihracı isteniyor: Gözler grup toplantısında!

İYİ Parti'de sular bir türlü durulmuyor. Kürşat Zorlu'nun istifasının ardından bu kez de Genel Başkan Adayı olup kaybeden Tolga Akalın'ın ihracı gündemde. Meral Akşener'i hedef alan Akalın'ın, yarın yapılacak Genel İdare Kurulu toplantısında ihracı istenecek. Akşener'e yakın isimlerin baskısı ile ihraca sevkin gerçekleşmesi bekleniyor. Akşener'in de çarşamba günü grup toplantısına katılacağı bildiriliyor.
İYİ PARTİ'DE GERGİN PAZARTESİ
İYİ Parti'de yarın Genel İdare Kurulu toplantısı yapılacak. GİK'in son dönemlerdeki en gergin toplantı olacağı belirtiliyor.
TOLGA AKALIN'IN İHRACI İSTENECEK
Sabah.com.tr'nin edindiği son dakika bilgisine göre; Mehmet Tolga Akalın'ın ihracı istenecek. Akalın'ın ihracını isteyen isimlerin Meral Akşener'e yakın üyeler olduğu belirtiliyor. Bu ekibin sayısının yüksek olduğu ve ihraç istemiyle disipline sevke kesin gözüyle bakılıyor.
AKALIN'I AKŞENER PAYLAŞIMI YAKTI
Akalın, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir paylaşımda, partiden istifa eden milletvekilleri ile ilgili bir paylaşım yapmış, Meral Akşener'e, "Onlar hala İYİ Parti'yi çakma bir sarışının çiftliği zannediyorlar" göndermesinde bulunmuştu.
Akalın'ın bu göndermesi parti içi de Akşener'e yakın isimlerin tepkisini çekti. Dervişoğlu'na bu paylaşım ile ilgili çok sayıda şikayette bulunuldu, Dervişoğlu'nun da parti içi dengeleri bozduğu için bu paylaşımdan rahatsız olduğu öğrenildi.
AKŞENER ÇARŞAMBA GÜNÜ GRUP TOPLANTISINA GELİYOR
İYİ Parti eski Genel Başkanı Meral Akşener'in, Tolga Akalın'ın ihraç istemiyle sevkinin gerçekleşmesinin ardından çarşamba günü grup toplantısına gelmesi bekleniyor. Akşener'in parti yönetimi ve parti politikalarına destek mesajı vereceği aktarılıyor.