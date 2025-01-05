Meral Akşener paylaşımı sonrası İYİ Parti karıştı! Tolga Akalın’ın ihracı isteniyor: Gözler grup toplantısında!

AKALIN'I AKŞENER PAYLAŞIMI YAKTI

Akalın, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir paylaşımda, partiden istifa eden milletvekilleri ile ilgili bir paylaşım yapmış, Meral Akşener'e, "Onlar hala İYİ Parti'yi çakma bir sarışının çiftliği zannediyorlar" göndermesinde bulunmuştu.

Akalın'ın bu göndermesi parti içi de Akşener'e yakın isimlerin tepkisini çekti. Dervişoğlu'na bu paylaşım ile ilgili çok sayıda şikayette bulunuldu, Dervişoğlu'nun da parti içi dengeleri bozduğu için bu paylaşımdan rahatsız olduğu öğrenildi.