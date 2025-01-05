MSB duyurdu! Irak’ın kuzeyi ve Suriye’de 36 terörist etkisiz hale getirildi.

Güvenlik güçleri terör örgütlerine geçit vermedi. Milli Savunma Bakanlığ'ndan yapılan açıklamaya göre Suriye'nin kuzeyindeki 32 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki 4 PKK'lı terörist, kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi.
TERÖR ÖRGÜTLERİ İLE MÜCADELEMİZ SON TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLİNCEYE KADAR DEVAM EDECEK
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Teröristler kendilerini bekleyen sondan kaçamıyor, kaçamayacak! Suriye'nin kuzeyinde belirlenen 32 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyinde belirlenen 4 PKK'lı terörist, Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Her nerede olursa olsunlar terör örgütleri ile mücadelemiz, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek!
Teröristler kendilerini bekleyen sondan kaçamıyor, kaçamayacak!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 5, 2025
Suriye'nin kuzeyinde belirlenen 32 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyinde belirlenen 4 PKK'lı terörist, Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.
Her nerede olursa olsunlar terör… pic.twitter.com/f5TCm1fZdH