MSB duyurdu! Irak’ın kuzeyi ve Suriye’de 36 terörist etkisiz hale getirildi.

Güvenlik güçleri terör örgütlerine geçit vermedi. Milli Savunma Bakanlığ'ndan yapılan açıklamaya göre Suriye'nin kuzeyindeki 32 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki 4 PKK'lı terörist, kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi.

TERÖR ÖRGÜTLERİ İLE MÜCADELEMİZ SON TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLİNCEYE KADAR DEVAM EDECEK

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Teröristler kendilerini bekleyen sondan kaçamıyor, kaçamayacak! Suriye'nin kuzeyinde belirlenen 32 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyinde belirlenen 4 PKK'lı terörist, Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Her nerede olursa olsunlar terör örgütleri ile mücadelemiz, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek!