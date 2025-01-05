Nifak çukurlarını kardeşlikle dolduracağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Samsun 8. Olağan İl Kongresi'nde terörle mücadeleye dair önemli mesajlar verdi. İşte konuşmasının satırbaşları:

22 yıllık iktidarlarımız ve yarım asra ulaşan siyasi hayatımız boyunca aziz şehitlerimizin ruhlarını muazzep edecek, gazilerimizi incitecek onların ailelerini rahatsız edecek hiçbir işimiz olmadı. Türkiye'yi ayağına vurulan bütün prangalardan kurtararak şehitlerimizin vasiyetini yerine getirme derdindeyiz. Türkiye'nin ekonomisini, itibarını, dayanışmasını, kardeşliğini yücelterek o fedakârlık timsallerine layık olmanın peşindeyiz. Ne yaptıysak şehit ve gazilerimizin bize gösterdiği istikametten asla ayrılmadan yaptık. Bugün de tek amacımız büyük ve güçlü Türkiye yolundaki son engelleri ortadan kaldırmaktır. Allah'ın yardımı, milletimizin de desteğiyle Cumhur İttifakı olarak bunu mutlaka başaracağız. Kim ne derse desin, Türkiye'de kardeşlik kazanacak. Türkiye'de milletimizin maziden atiye uzanan kaderdaşlığı kazanacak. Bölücü örgütün milletimizin fertleri arasında açtığı nifak çukurlarını inşallah kardeşlikle dolduracak, karşılıklı saygıyla kapatacağız. Emperyalistlerin 40 sene önce bu milletin başına sardığı terör belasından ülkemizi en kısa sürede kurtaracağız. Bu konuda kararlıyız, azimliyiz, hedefe kilitlenmiş durumdayız. Burada şunun da bilinmesini isterim. Terör örgütü ve teröristler için çember giderek daralmaktadır. Türk, Kürt, Arap ayırt etmeksizin artık kimsenin emperyalistlerin bölgesel planlarına taşeronluk yapan teröristlere tahammülü kalmamıştır. Bölücü caniler ya bir an önce silahlarını gömecekler ya da silahlarıyla birlikte toprağa gömülecekler. Bunun dışında üçüncü bir yol yok. Şu hakikati artık herkes kabul etmelidir. Silahın, şiddetin, terörün devri artık sona ermiştir. Bölücü terör örgütü kullanım süresini tamamlamıştır. Suni teneffüslerin hiçbiri bölücü örgütü hayata döndüremeyecektir. Ne ülkemizin ne de bölgemizin geleceğinde teröre yer olmadığını tekrar vurgulamak istiyorum. Şunu kimse unutmasın. Biz bin yıldır bu coğrafyadayız, bu topraklarda ev sahibiyiz. Bin yıldır da bu toprakları kanımızla ve terimizle suluyoruz. Allah'ın izniyle daha nice asırlar boyunca burada olacağız. Yine burada özgürce yaşayacağız. Bin bir umutla, hayalle, niyetle buraya gelenler tasını tarağını toplayıp gittikten sonra biz bu coğrafyada destanlar yazmaya devam edeceğiz. Herkes hesabını buna göre yapmalı. Başkalarının gazıyla, kışkırtmasıyla, yelkenlerini şişirmesiyle hareket etmekten vazgeçmelidir. Yoksa yanlış hesap Bağdat'a bile varamadan geri dönecek, birilerinin ellerinde patlayacaktır.



MUHALEFETİN POLEMİKLERİNE AYIRACAK VAKTİMIZ YOK



Başkaları ne yaparsa yapsın, bizim oyalanma gibi bir lüksümüz yok. Bizim durmak, duraksamak, rehavete kapılmak gibi bir hakkımız yok. Bizim içi boş tartışmalarla münakaşayla, polemikle geçirecek tek bir saniyemiz yok. Muhalefetin sahte ve sanal gündemleri sizleri asla yanıltmasın. Muhalefetin iş bilmezliği, beceriksizliği, tembelliği sizi asla gevşetmesin. Onlarla bizim aramızda ufuk farkı var, vizyon farkı var. Onlarla bizim aramızda millete hizmetkârlık yapmak gibi derin bir zihniyet farkı var. Bakın, biz millete hizmet ettikçe büyüyen, güçlenen bir partiyiz. Biz millete hizmeti ibadet olarak gören Türkiye sevdalısı bir kadroyuz. 22 yıldır olduğu gibi yine aşkla koşacağız. Her gün bir öncekinden daha fazla terleyeceğiz.



CUMHUR İTTİFAKI BU ÜLKENİN GELECEĞİDİR



Muhalefetin engellemelerine, iftiralarına, karalama kampanyalarına asla aldırmayacağız. Şunu bir an olsun aklınızdan çıkarmayın. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak biz bu ülkenin geleceğiyiz. Daha nice seneler boyunca inşallah Türkiye'ye hizmet edeceğiz. Milletimizi hayalleriyle buluşturana kadar mücadele edeceğiz.





ÖRGÜTLE SARMAŞ DOLAŞ OLAN BİZE SÖZ SÖYLEYEMEZ



Çocuklarımızın kalkınmış bir Türkiye'de refah içinde yaşaması için gayret gösteriyoruz. 22 yılda hep bu yüksek şuurla hareket ettik. Bin düşündük, bir söyledik. Her seçimde bölücü örgütle sarmaş dolaş olanların bu konuda partimize ve Cumhur İttifakı'na söyleyecek sözü olamaz. Referansımız daima ülkemizin âli menfaatleri.



YOLSUZLUK ARIYORSANIZ BELEDİYELERİNİZE BAKIN



Muhalefet sadece yapılan işi engellemenin peşinde oluyor. Samsun'un yıllardır beklediği hızlı demiryolu projesine saldırıyorlar. Günlerdir projeyi karalıyorlar. Kendileri hizmet etmediği gibi bizim de hizmet götürmemizi istemiyorlar. CHP zihniyeti yolun medeniyet olduğunu bir türlü kavrayamadı. 'İstemezük' dışında bir şey bilmiyorlar. Bir de utanmadan hükümeti yolsuzlukla suçluyorlar. Yolsuzluk, hırsızlık arıyorsanız kendinizi fazla yormayın; konser faturalarına bakın, balya balya paralara bakın. Akraba çiftliğine çevirdiğiniz belediyelere bakın.





SALONDA FERDİ TAYFUR ŞARKILARI ÇALDI

Samsun'da kongrenin yapıldığı salonda Ferdi Tayfur'un şarkıları çaldı. Başkan Erdoğan da "Arabesk müziğin efsanelerinden merhum Tayfur'u bir kez daha rahmetle yâd ediyoruz. Hayatıyla, müziğiyle, tarzıyla, milli ve yerli duruşuyla Ferdi Tayfur, Türkiye'nin en müstesna sanatçılarından biriydi. Ailesine, sevenlerine, hayranlarına ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum" dedi.



BÜYÜK KONGREMİZ MİLAT OLACAKTIR



Allah'ın izniyle şubat ayının sonuna doğru büyük kongremizi toplayacak, coşku ve heyecan içinde yenilenerek, tazelenerek aşkımızı, sevdamızı çoğaltarak çok daha azimli bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. Büyük kongremiz milletin sandıkta verdiği mesajların ışığında partimizin ve hareketimizin çeyrek asırlık hikâyesinde yeni bir milat olacaktır.





ÇAY SOHBETİ

Başkan Erdoğan, Samsun ve Ordu'da vatandaşların yoğun sevgi gösterisiyle karşılandı. Ordu İl Kongresi sırasında salondakilerin çay içme isteklerini geri çevirmeyen Erdoğan, Rize Güneysu'ya hareket etmeden önce bir çay bahçesinde vatandaşlarla çay içti, sohbet etti.