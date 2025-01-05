Özgür Özel’den Erzurum’da skandal sözler!

Cumhuriyet Halk Partisi Lideri Özgür Özel, Sarıkamış programının ardından Erzurum'a geldi. Özel, burada Erzurum Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen halk buluşmasında skandal sözler sarf etti.

Türkiye'nin Suriye politikasını eleştiren CHP Genel Başkanı Özel, sözleriyle şok etkisi yarattı. Özel, şunları söyledi: "Bu milletin Suriye'ye sevinecek hali yok. Bu millete Fetih Sureleri ile karın doymadığını söylemek, anlatmak boynumuzun borcu. Bu ülke Tayyip Bey'in dediği gibi 'Suriyeliler geldiler' diyor, 'Başımızın üstünde yerleri var' diyor. 'İsteyen gider, istemeyen kalır' diyor. Bunu niye söylüyorsun? Hani Esad yüzünden gelmişlerdi? Esad gittiyse gitsinler."