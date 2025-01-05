Yeşil ve gri pasaportta vize sistemi değişecek mi? DMM’den o iddialara yanıt geldi

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin (DMM) sosyal medya hesabından, bazı basın yayın organlarında yer alan "Yeşil ve gri pasaport sahipleri Avrupa seyahatlerinde 7 avro ödeme yapacak, ret alanlar AB'ye giremeyecek." iddiasına ilişkin açıklama yapıldı.