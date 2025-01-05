Haberler Gündem Haberleri Yeşil ve gri pasaportta vize sistemi değişecek mi? DMM'den o iddialara yanıt geldi
Giriş Tarihi: 5.1.2025 15:12 Son Güncelleme: 5.1.2025 15:16

Yeşil ve gri pasaportta vize sistemi değişecek mi? DMM'den o iddialara yanıt geldi

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı basın yayın organlarında yer alan "Yeşil ve gri pasaport sahipleri Avrupa seyahatlerinde 7 avro ödeme yapacak, ret alanlar AB'ye giremeyecek." iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi. DMM'den yapılan açıklamada, "Türk hizmet (gri renk) ve hususi (yeşil renk) pasaportlarının, Schengen alanına girmeden önce, Avrupa Seyahat Bilgi ve Yetkilendirme Sistemi-ETIAS çerçevesinde elektronik olarak ön onay almaları gerekeceği iddiası asılsızdır." ifadelerine yer verildi.

AA
Yeşil ve gri pasaportta vize sistemi değişecek mi? DMM’den o iddialara yanıt geldi

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin (DMM) sosyal medya hesabından, bazı basın yayın organlarında yer alan "Yeşil ve gri pasaport sahipleri Avrupa seyahatlerinde 7 avro ödeme yapacak, ret alanlar AB'ye giremeyecek." iddiasına ilişkin açıklama yapıldı.

İddianın doğru olmadığı bildirilen açıklamada, Avrupa Birliği'nin resmi internet sitesinde 30 Avrupa ülkesinin, vizeden muaf ülkelerin vatandaşlarına seyahatlerde, "ETIAS seyahat yetkisine sahip olma zorunluluğu" getirdiği bilgisinin yer aldığı kaydedildi.

"İDDİALAR ASILSIZDIR"

ETIAS seyahat yetkisi aranacak ülkelerin yer aldığı listede Türkiye'nin bulunmadığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Türk hizmet (gri renk) ve hususi (yeşil renk) pasaportlarının, Schengen alanına girmeden önce, Avrupa Seyahat Bilgi ve Yetkilendirme Sistemi-ETIAS çerçevesinde elektronik olarak ön onay almaları gerekeceği iddiası asılsızdır.

ETIAS sistemi, Schengen bölgesine vizesiz girme hakkına sahip olan hizmet ve hususi pasaport sahibi Türk vatandaşlarına uygulanmayacaktır. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

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Yeşil ve gri pasaportta vize sistemi değişecek mi? DMM'den o iddialara yanıt geldi
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