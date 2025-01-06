Başkan Erdoğan’dan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalar

Son dakika haberleri: Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulunuyor.
Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:
"Sancılı ve sarsıntılı bir yılı geride bıraktık. Yeni umutlarla 2025 yılına merhaba dedik. Yeni yılın hayırlara vesile olmasını diliyorum. 15 ay tüm dünyanın gözleri önünde son asrın en barbar soykırımını yaşayan Gazzeli kardeşlerimiz için 2025 senesinin barışa vesile olmasını diliyorum.
"GAZZE'DE ATEŞKES İÇİN HER ŞEYİ YAPIYORUZ"
Türkiye olarak ilk günden beri Filistin'de kanın ve katliamın durması için tüm yolları deniyoruz. Kızılay'ı AFAD'ı ile tam bir seferberlik ruhuyla çalışıyoruz. Gazze'de barış umutlarını tekrar yeşertecek kapının aralanması için elimizden ne geliyorsa yapıyoruz.
1 Ocak günü Filistinli kardeşlerimizle dayanışma ortaya koyan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu buluşmadan bakıyorsunuz hemen birileri rahatsız oluyor. İnsanlık ittifakına tepki gösterenler, insanlıktan nasibini almamış vicdan fukaralarıdır. İsrail'e uluslararası baskı artırılmalı.
Mübarek 3 ayların insanlık için hayırlar getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum.
"KALICI KAZANIMLARA ODAKLANDIK"
İktidar sorumluluğunu üstlendiğimiz 2002 yılından beri gayemiz hep insana hizmet oldu. Eser ve hizmet siyaseti diyerek kavramsallaştırdığımız bu ilkemizden hiçbir zaman ödün vermedik. Kalıcı kazanımlara odaklandık. Devlet idaresinde de insan ve hizmet odaklı bir yönetim anlayışına sahibiz. 2024 yılını dış ticaret başta olmak üzere büyük başarılarla kapattık.
"ENFLASYONLA MÜCADELEDE DOĞRU YOLDAYIZ"
Her sene yeni rekorlar yaşatan tüm ihracatçılarımızı bugün bri kez daha tebrik ediyorum. Kendilerinden daha fazla çaba beklediğimi ifade etmek istiyorum. Enflasyon ve istihdamda da çok iyi noktadayız. TÜİK'in açıkladığı son veriler de enflasyonda doğru noktada olduğumuzu göstermektedir.
Enflasyonda düşüş trendi 2025 senesinde daha da hızlanacak. Bununla ilgili çok kapsamlı bir yol haritası oluşturduk.
"ASGARİ ÜCRET BAHANESİYLE ZAM YAPIYORLAR"
Hayat pahalılığı ile ilgili milletimizin şikayetlerinin başında konutta kira fiyatları geliyor, bir fırsatçılığın ve aşırı kar hırsının bulunduğunu biliyoruz. Asgari ücret bahanesiyle zam yapıyorlar. Fırsatçılara göz açtırmayacağız. 85 milyonun alım gücü artacak"