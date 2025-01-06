Başkan Erdoğan’dan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalar

"KALICI KAZANIMLARA ODAKLANDIK"

İktidar sorumluluğunu üstlendiğimiz 2002 yılından beri gayemiz hep insana hizmet oldu. Eser ve hizmet siyaseti diyerek kavramsallaştırdığımız bu ilkemizden hiçbir zaman ödün vermedik. Kalıcı kazanımlara odaklandık. Devlet idaresinde de insan ve hizmet odaklı bir yönetim anlayışına sahibiz. 2024 yılını dış ticaret başta olmak üzere büyük başarılarla kapattık.

"ENFLASYONLA MÜCADELEDE DOĞRU YOLDAYIZ"

Her sene yeni rekorlar yaşatan tüm ihracatçılarımızı bugün bri kez daha tebrik ediyorum. Kendilerinden daha fazla çaba beklediğimi ifade etmek istiyorum. Enflasyon ve istihdamda da çok iyi noktadayız. TÜİK'in açıkladığı son veriler de enflasyonda doğru noktada olduğumuzu göstermektedir.

Enflasyonda düşüş trendi 2025 senesinde daha da hızlanacak. Bununla ilgili çok kapsamlı bir yol haritası oluşturduk.