Başsavcılık’tan Tanju Özcan açıklaması: Görevi kötüye kullanmak suçundan dolayı soruşturma izni istendi

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, katıldığı Fatih Altay'lının programında, Suriyeli vatandaşlara yönelik kanunsuz işlemler yapıldığı itiraf etmesinin ardından, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un x hesabından yaptığı açıklamayla soruşturma başlatıldığını duyurulmuştu.
Bu konu üzerine Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı bir yazılım açıklama yaparak; İçişleri Bakanlığı tarafından soruşturma izni için talepte bulunulacağı belirtilerek, şu görüşlere yer verildi:
"Bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında yer alan Bolu Belediye Başkanı olan Tanju Özcan'ın Suriye'liler ile ilgili "yeterince yardım alıyorlar devletten, Bolu Belediyesi bütçesinden tek kuruş yardım yapmayacağım, dedim. Tabelaları bir gecede kaldırdım, aldıkları ruhsatları hukuksuz bir şekilde iptal ettim. Tabi o zamanki güç ile dava da açamadılar. Şu an Bolu'da bir tane Arapça tabela yok, İdari Yargı'ya gitselerdi belki kazanırlardı, ama siyasette güçlü olduğunuz zaman yeni seçildiğiniz zamandır. Bir şok dalgası yarattı, anlayamadılar ne olduğunu, sonra baktım yeterince giriş yok, kendim hukukçuyum nikah ücretlerine, sularına 10 kat zam yaptım. Bu da yasal değildi."
Şeklindeki açıklamaları üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından resen nefret ve ayrımcılık suçunu düzenleyen TCK'nın 122.maddesi kapsamında soruşturma başlatılmıştır. Ayrıca Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında 4483 sayılı Yasa Kapsamında Görevi Kötüye Kullanmak suçundan İçişleri Bakanlığından Soruşturma İzni Talep edilecektir.