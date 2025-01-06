Başsavcılık’tan Tanju Özcan açıklaması: Görevi kötüye kullanmak suçundan dolayı soruşturma izni istendi

"Bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında yer alan Bolu Belediye Başkanı olan Tanju Özcan'ın Suriye'liler ile ilgili "yeterince yardım alıyorlar devletten, Bolu Belediyesi bütçesinden tek kuruş yardım yapmayacağım, dedim. Tabelaları bir gecede kaldırdım, aldıkları ruhsatları hukuksuz bir şekilde iptal ettim. Tabi o zamanki güç ile dava da açamadılar. Şu an Bolu'da bir tane Arapça tabela yok, İdari Yargı'ya gitselerdi belki kazanırlardı, ama siyasette güçlü olduğunuz zaman yeni seçildiğiniz zamandır. Bir şok dalgası yarattı, anlayamadılar ne olduğunu, sonra baktım yeterince giriş yok, kendim hukukçuyum nikah ücretlerine, sularına 10 kat zam yaptım. Bu da yasal değildi."