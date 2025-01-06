CHP’li Beykoz Belediyesi özel kalem müdürüne rüşvet soruşturması! ’Sana para geldi mi, gelmedi mi?’

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada CHP'li Beykoz Belediye Başkanlığı Özel Kalem Müdürü Veli Gümüş'ün rüşvet aldığına ilişkin paylaşım üzerine resmen soruşturma başlattı. Savcılık, "Deniz Beykozdiyarı" isimli Facebook kullanıcısının paylaşımı üzerine hareke geçti. Söz konusu paylaşımda, "Belediyede bulunan devletin müfettişini, savcısını bağlamış, her şey elimde merak etmeyin. Ben çözüyorum diyen bu soytarıya kim inanır. Sen devletin savcısının, müfettişinin kim oluyorsun da hakkında konuşuyorsun soytarı Veli. Gelelim Beykoz Belediyesi pazarlıklarına Veli. Ramazan yaklaşıyor. Ramazan kolisi, pazarlıklarını bir şirket yetkilileri ile yaptın mı yapmadın mı? Kaçak kat ve restoranlar üzerinden para aldın mı almadın mı? Destek hizmetleri ve kültür müdürlüğünden tarafından sana para geldi mi gelmedi mi?" ifadeleri yer aldı.

"BEYKOZ'U ATAŞEHİRLİLER YÖNETİYOR BİLİYORUZ"

Paylaşımda ayrıca, "Devletin savcısı, polisi, müfettişi hakkında konuşursan başkanın eşine belediye içinden Ali Cihan Sakman ile resim, foto, ses kaydı, bilgi gönderirsen, başkan yardımcısını görevden aldırırsan sonrası ne olur biliyor musun. Ziyaretine gelecek olanlardan atlet, kilot istersin. Ataşehir'den geldin biliyoruz. Beykoz Belediyesi'ni, Ataşehirliler yönetiyor onu da biliyoruz. Devamı gelecek..." şeklinde ifadelere yer verildi. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı Beykoz Belediyesi Özel Kalem Müdürü Veli Gümüş'le ilgili söz konusu rüşvet iddialarını mercek altına aldı.