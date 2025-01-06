Eksi 15’te şehitlere saygı yürüyüşü

Sarıkamış Harekatında donarak şehit olan binlerce Mehmetçik'i anmak için 'Türkiye Şehitleriyle Yürüyor' temasıyla 5,5 kilometrelik yürüyüş düzenlendi.Harekatın 110'uncu yıl dönümü nedeniyle 'Bu Toprakta İzin Var' sloganı düzenlenen anma programı kapsamında, dün sabah saat 08.47'te Allahuekber ve Soğanlı Dağları arasındaki Kızılçubuk bölgesinde toplanan yüzlerce vatandaş, Kur'an-ı Kerim okuyup dualar etti. Ardından eksi 15 derede, ellerinde bayraklarla yürüyüşe başlayan vatandaşlar, yüz metre uzunluğundaki bir Türk bayrağını da taşıdı. Yaklaşık 1.5 saat sürün yürüyüş ay-yıldızlı tören alanında tamamlandı.Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan buradaki törende ise İzmir Soğuk Heykel Atölyesi tarafından soğuk heykel performansı gerçekleştirildi. Sarıkamış Harekatı'na katılan askerlerin kıyafetleriyle törende yer alan Sarıkamış 9'uncu Komando Tugay Komutanlığı'na bağlı askerler, alandaki dev Türk bayrağının altında nöbet tuttu.CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da katıldı.Törende konuşan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sarıkamış Harekatı'nın vatan aşkının ateşiyle yanan sinesini, keskin ayaza siper eden, gökten kurşun gibi yağan karı, kendisine kefen edinen, vatana adanmışlık abidesi olan Mehmetçik'in, tarihe geçen ölümsüz destanı olduğunu söyledi. Harekatın; asil Türk milletinin, milli ve manevi değerlerini korumak için yüreğindeki iman ateşiyle neleri göze alabileceğinin en açık göstergesi olduğunu da vurgulayan Güler, "Öyle ki ülkemizin her bir köşesinden gelen Mehmetçiklerimiz; bir yandan düşmanla diğer yandan da zorlu iklim koşulları ile mücadele etmişlerdir. Bugün, hepimiz; havanın ne kadar soğuk olduğunu çok yakından hissedebiliyoruz. Böylelikle ordumuzun o günün şartlarında nasıl fedakarca görev yaptığını da daha iyi anlayabiliyoruz.Şanlı ordumuz, vatanımızı korumak için geçmişte nasıl ki her türlü fedakarlığı göze almışsa, bugün de ülkemize yönelecek tehdit ve tehlikeleri bertaraf etmek, milletimizin hak ve çıkarlarını korumak adına, gece gündüz demeden mücadelesini sürdürmektedir" ifadelerine yer verdi. Bakan Güler'in konuşmasının ardından muharip savaş uçakları ve çelik kanatlar gösterisi gerçekleştirildi.Sarıkamış'taki sembolik yürüyüş eksi 15 derecede düzenlendi. Yürüyüşte, Türk Kızılayı vatandaşlara çay, çorba ve kete ikram etti. Jandarma ve polis ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı yürüyüş güzergahında soğuk hava ve don nedeniyle vatandaşlar için UMKE ve 112 Acil Servis ekipleri de bekletildi.Sarıkamış Harekatı'nda yaşanan acı kayıplar içimizi yaksa da Allahuekber Dağları'nda sergilenen kahramanlıklar yüce milletimizin direncinin, kararlılığının ve bağımsızlık iradesinin simgesi olmuştur. Bizler de onların gösterdiği yüksek özveriyi ve onurlu mirası, Türkiye'nin büyüklüğünü ve gücünü korumak ve daha da yukarılara taşımak için yoğun gayretler sarf ediyoruz.