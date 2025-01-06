Ferdi Tayfur’un serveti ortaya çıktı: Malikanelerine paha biçilemiyor!

Ünlü ses ve sinema sanatçısı Ferdi Tayfur 1981 yılında Necla Nazır ile birlikte Marmaris'te çekilen 'Olmaz Olsun' filminde kameraların karşısına geçti. Doğal bir film platosu olan Marmaris'in cazibesine kapılan Tayfur o yıldan itibaren Marmaris'e ilk yatırımlarını yapmaya karar verdi. Yakın arkadaşı şair ve söz yazarı Ahmet Selçuk İlkan ile Marmaris'e yerleşmeye karar veren Ferdi Tayfur ilk olarak İçmeler'de havuzlu bir villa satın aldı. Yıllar içerisinde Marmaris'teki yatırımlarını artıran Tayfur, Gökbel villaları, eski otel 47'nin arkasındaki apartman derken son olarak 90'lı yılların sonlarında şu an oturduğu Cennet Adası'ndaki mülkü edindi. Aktif kariyerine son verdiği 2000'li yılların başından bu yana sürekli Marmaris'te ikamet etti.

GAYRİMENKUL ZENGİNİ

Ferdi Tayfur, müzikte ve sinemadaki önemli başarıları sayesinde uzun yıllar boyunca büyük bir servet biriktirdi. Gayrimenkul zengini olan ünlülerin başında gelen Tayfur'un Adana'da 50 daire, İstanbul'un çeşitli semtlerinde 6 villa ve 30 daire, Marmaris'te yarımada ve çeşitli taşınmazları olduğu biliniyor. Ayrıca inşaat sektöründe de yatırımları olan Ferdi Tayfur'un ortak olduğu yatırımların ayrıntısı henüz net değil. Ferdi Tayfur'un Marmaris'teki servetinin toplam değerinin 1 buçuk milyar TL civarında olduğu tahmin ediliyor.

MARMARİS'E GÖMÜLMELİYDİ

1981 yılında 'Olmaz Olsun' filmiyle Marmaris ile tanışan ünlü sanatçı Ferdi Tayfur, o dönemki eşi sinema sanatçısı Necla Nazır ve yakın arkadaşı şair ve söz yazarı Ahmet Selçuk İlkan ile Marmaris'e yerleşme kararı aldı. O tarihten itibaren Marmaris'ten hiç kopmayan ünlü sanatçı, aktif çalışmayı bıraktığı 2000'li yılların başından itibaren sürekli Marmaris'te halkla iç içe yaşadı. Marmaris'teki evinde rahatsızlanıp, önce Muğla ardından Antalya'ya sevk edilen sevilen sanatçı karaciğer ve böbrek yetmezliğinden 79 yaşında hayata gözlerini yumdu. Tayfur bugün İstanbul Yeniköy Mezarlığı'na defnedilecek. Ölüm haberi tüm yurtta olduğu gibi Marmarislileri de yasa boğdu. Sosyal medya hesaplarından; ''Marmarisli hemşehrimizi kaybettik, Ferdi Tayfur Marmaris'e gömülmeliydi, onun yeri cennet Marmaris'ti'' şeklinde yapılan paylaşımlar dikkat çekiyor. Son olarak sanatçının sağlığında evinin önünde çektiği bir kısa videoda Marmaris için ''Cennet görmek istiyorsanız şu arkama bakın. İşte cennet tam olarak bu, Cennetim Marmaris'' dediği görülüyor.