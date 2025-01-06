Mansur Yavaş'tan "ceset torbası" vurgunu! Osman Gökçek belgeleri açıkladı: Tabutlar, kefenler ve ihale usulsüzlükleri

CHP'Lİ BELEDİYELERLE KIYASLAMA

Osman Gökçek, ABB'nin yaptığı alımları diğer CHP'li belediyelerle karşılaştırdı. İzmir ve Sinop belediyelerinin benzer alımlarda çok daha düşük maliyetlerle işlemleri tamamladığını belirten Gökçek, ABB'nin öngörülemez bir şekilde yüksek fiyatlarla alım yaptığını vurguladı. Bu durumun, usulsüzlük iddialarını güçlendirdiğini ifade eden Gökçek, konunun detaylı bir şekilde incelenmesi gerektiğini söyledi.

BELGELER SAVCILIĞA TESLİM EDİLECEK

Basın toplantısında tüm belgeleri savcılığa sunacağını açıklayan Gökçek, ABB'nin pandemi döneminde de benzer usulsüzlükler yaptığını belirtti. Ayrıca Mansur Yavaş'ın birileri tarafından korunduğu yönündeki şüphelerini dile getirerek, "Bu süreçte Mansur Yavaş'ı koruyan bir çete mi var? Bu sorunun yanıtı ortaya çıkarılmalı" dedi.