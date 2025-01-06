Ömer Halisdemir’e dua

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AK Parti İl Kongresi için gittiği Niğde'de, 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminde şehit olan Ömer Halisdemir'in babası Hasan Hüseyin Halisdemir'le görüştü. Ardından da Halisdemir'in mezarına giderek dua eden Fidan, ziyarete ilişkin sosyal medya paylaşımında, "15 Temmuz darbe girişiminde ihanet şebekesine geçit vermeyen kahramanımız Ömer Halisdemir'in kabrini, şehidimizin kıymetli babası Hasan Hüseyin amcamızla birlikte ziyaret ettik. Rabb'im, vatan uğruna canlarını feda eden yiğitlerimizin şehadetlerini kabul etsin. Bıraktıkları kutsal emaneti muhafaza etmeyi bizlere nasip eylesin" ifadelerini kullandı.