Özgür Özel’den ‘Fetih Suresi’ skandalı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Erzurum'da halk buluşmasına katıldı. Partilileri ile bir araya gelen Özel, Türkiye'nin Suriye politikasını eleştirirken sarf ettiği sözleriyle şok etkisi yarattı. Başkan Özel, "Diyor ki Tayyip Bey, 'Erzurumlular. Açsın, yoksulsun, işsizsin, güvencesizsin ama Suriye'de zafer kazandım. Ona sevinmelisin. Dadaş yoksulluğa aldırma Suriye'ye sevin. Kardeş işsizliğe üzülme Suriye'ye sevin. Güvencesizlikten kaygı duyma, Suriye'ye sevin. Ev kirası iki katına çıkmış, aldırma. Suriye'ye sevin.' Bu milletin Suriye'ye sevinecek hali yok. Bu millete Fetih Sureleri ile karın doymadığını söylemek, anlatmak boynumuzun borcu" dediCHP Genel Başkan Özgür Özel, Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin bir an önce gönderilmesi gerektiğini söyledi.