Şehit Fethi Sekin mezarı başında anıldı

İzmir Adliyesi'ne yönelik 5 Ocak 2017'de PKK'lı teröristlerin düzenlediği bombalı ve uzun namlulu saldırıyı önleyen, mermisi bitince teröristlerin açtığı ateşle şehit olan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi'nde motosikletli Şahinler Timi'nde görevli Fethi Sekin, olayın 8'nci yıl dönümünde memleketi Elazığ'ın Baskil ilçesi Doğancık köyündeki mezarı başında anıldı.Programa Vali Yardımcısı Recep Gündüz'ün yanı sıra il protokolü ve vatandaşlar katıldı. Şehit polis Fethi Sekin'in dayısı Hikmet Kürüm, dayısı olarak Sekin'le onur duyduğunu belirterek, "Bu memleket kolay kazanılmadı. Sakarya'da, Sarıkamış'ta, Çanakkale'de verdiğimiz şehitlerle var oldu. Devletimiz, milletimiz için her daim hazırız, ben bu yaşta hazırım" dedi.