Sıfır Atık’a Uluslararası Değer Ödülü! Murat Kurum: Bu büyük başarı Türkiye’ye aittir!

"ASRIN İNŞA SEFERBERLİĞİNE, MİLLİ MÜCADELE ŞUURUYLA DEVAM EDİYORUZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde başlatılan asrın inşa seferberliğine, milli mücadele şuuruyla devam etiklerini belirten Bakan Kurum, "Bu seferberliğin ordusu, elbette emekçi kardeşlerimiz. Bugün 11 ilimizde 201 bin konutu başarıyla teslim ettiysek; 2025'in sonunda evine girmeyen tek bir depremzede kalmayacak sözünü verebiliyorsak, bunun arkasında 182 bin mimar, mühendis, işçi kardeşimizin alın teri vardır. Ben sizlerin huzurunda, deprem bölgesindeki konutlar için 7/24 çalışan tüm emekçi kardeşlerime teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"SIFIR ATIK 6 ULUSLARARASI ÖDÜLLE KÜRESEL BİR ÇEVRE HAREKETİNE DÖNÜŞTÜ"

Bakan Kurum, Mehmet Akif İnan Vakfı'nın Sıfır Atık Hareketi'ne verdiği Uluslararası Değer Ödülü'ne dikkat çekerek şunları söyledi: Bu ödülle hem bir hakkı teslim ediyor hem de bizimle aynı duyarlılığa sahip olduğunuzu ilan ediyorsunuz. Bu desteğe bizim, ülkemizin ve dünyamızın çok ihtiyacı var. Zira, bugün küresel bir çevre felaketiyle karşı karşıyayız. Bizim şanlı ecdadımız, dünya tarihindeki en güçlü devletleri kurarken bile, doğaya rakip değil yoldaş olmuş, efendi değil hizmetkâr olmuştur. Bugün Sayın Emine Erdoğan'ın öncülüğünde yürüttüğümüz Sıfır Atık Projesi de böyle derin bir bilgelikten doğmuştur. 6 uluslararası ödül kazanarak küresel bir çevre hareketine dönüşmüştür. Bu büyük başarı Türkiye'ye aittir. Şu bir gerçektir ki; Sıfır Atık'ın amacı olan, israfı değil tasarrufu, yıkımı değil yeniden inşayı merkeze alan döngüsel ekonomi her millet için çok önemlidir. Bu ekonomi modelinde başarılı olamayan ülkeler için güçlü bir gelecekten söz etmek maalesef mümkün değildir. Bu yönüyle de Sıfır Atık Projesi salt bir çevre hareketi değil aynı zamanda ekonomimiz açısından stratejik önemde bir projedir.