Terör örgütü için yolun sonu göründü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Trabzon İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada şu mesajları verdi:Çatışmanın, şiddetin, istikrarsızlığın tamamen tarihe karıştığı terörsüz Türkiye hedefimize elbirliği, gönülbirliği içinde mutlaka ulaşacağız. Bunun için çok kapsamlı, çok boyutlu, her adımı incelikle düşünülmüş bir politika yürütüyoruz.Suriye'nin kuzeyine düzenlediğimiz operasyonlar neticesinde PKK'nın bu ülkedeki uzantısını sınır hattımızdan uzaklaştırdık. Bölgesel planların aparatı olarak son günlerde tekrar devreye alınmak istenen DEAŞ terör örgütünü kelimenin tam manasıyla bozguna uğrattık. Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit Harekatı ile bölücü terör örgütünü sürekli sıkıştırdık ve kıpırdayamaz hale getirdik.Gelinen aşamada, terör örgütü için yolun sonu görünüyor. Silahları teslim etmek, terörü terk etmek ve örgütü lağvetmek dışında herhangi bir seçenekleri bulunmuyor. Diğer yol, son asrın en kudretli dönemini yaşayan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kadife eldivene sarılı demir yumruğuyla yüzleşmek olacaktır.Bir kere şunu herkes bilsin; silahın, şiddetin, terörün sırtını emperyalistlere yaslayarak kantonculuk oynamanın devri artık tamamen sona ermiştir. Bölgenin geleceğini terörle karartmaya çalışanlara izin vermeyeceğiz.Türk, Kürt, Arap, Farisi bizler bu coğrafyanın kadim sahipleriyiz. Bu topraklarda fitne yeşertmeye çalışanlara aldanmayacağız. Basiretle, ferasetle, stratejik akılla hareket ederek aramıza örülmek istenen husumet duvarlarını yıkıp atacağız. Ezelden ebede kadar hepimiz kardeşiz. Bizim aramıza hiç kimse giremeyecek.Türkiye Yüzyılı'nın önündeki son engellerden biri olan terör belasını da ortadan kaldırarak, inşallah hedefe daha seri bir şekilde ulaşacağız. Cumhur İttifakı'nın bu konudaki kararlılığı tamdır, iradesi ve mutabakatı en üst seviyededir. Milletimizin de desteğiyle 'Terörsüz Türkiye' diyerek tarif ettiğimiz menzili maksudumuza varacağımıza yürekten inanıyoruz.Türkiye'deki diğer iller gibi Trabzon için de koşturuyoruz. Buraya son 22 yılda güncel rakamlarla 437 milyar lira kamu yatırımı yaptık. Bugün Trabzonspor'a dair bir müjdeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Trabzonspor'umuzun altyapısını güçlendirmek için şehrimizde Kamp Eğitim Merkezi Projesi'ni hayata geçiriyoruz. Trabzonspor Kamp Eğitim Merkezimiz toplam 82 bin metrekare alana sahip. Ayrıca merkezde 28 bin 560 metrekare büyüklüğünde 4 antrenman sahası, otopark, idari tesisler, sosyal ve yeşil alanlar da bulunacak. Ayrıca Şenol Güneş Spor Tesisi içinde bulunan ticari ünite ve bölümleri de 10 yıllığına Trabzonspor'a tahsis ediyoruz.