10 ihalenin toplamı 10.6 milyar lira

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden kazandığı milyarlık otobüs bakım ihaleleriyle adını duyuran tamirci Remzi Baka'nın Büyükşehir'den Ağustos-Kasım 2024 arasında kazandığı en yüksek tutarlı 10 ihalenin analizi, vurgunun boyutunu gözler önüne serdi. Tamirci Remzi Baka, CHP Genel Başkan Yardımcısı, PM Üyesi ve İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın mali müşavirliğini yaptığı şirketiyle son 5 yılda kazandığı 35 ihalede 19 milyar 724 milyon lira gibi rekor bir para kazanarak dudak uçuklattı.

Şimdi ise Baka'nın şirketi (Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş.) 2025 yılında hizmet süresi devam eden 3 ihaleden dolayı Büyükşehir Belediyesi'nden ayda KDV dahil 500 milyon lira alacak.

Baka'nın kazandığı 10 ihaleden 7'sinin Kamu İhale Kanunu'nun deprem, afet, salgın hastalık gibi durumlarda yapılmasını öngördüğü pazarlık usulü olması dikkat çekti. Pazarlık usulü olan ihalelerin toplam tutarı 853 milyon 745 bin lirayı buluyor. Açık ihale usulü yapılan kalan 3 ihalenin toplam tutarı ise 9 milyar 777 milyon 904 bin lira.

10 ihalenin toplamı ise 10 milyar 631 milyon 650 bin lira olarak kayıtlara geçti.

YANDAŞA PARA AKITAN İBB TAŞIMAYA ZAM İSTEDİ

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Ocak ayı toplantısı, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün başkanlığında Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde yapıldı. Toplantıda İBB, yolcu taşımacılığına yüzde 46.09 zam yapılmasını teklif etti. Bu teklif de reddedildi. Komisyonda en son temmuzda zam yapıldığı, yakıt ve gider artışlarının yüzde 12 civarında olduğu, dolayısıyla yüzde 15 gibi artışa vurgu yapılarak bu oranda bir düzenleme yapılması talep edildi. Barış SAVAŞ/SABAH