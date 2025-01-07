ABB’nin bitmeyen yol çalışması, esnafa kepenk kapattırdı: 45 gün sürecekti, 6 ayda tamamlanamadı

ELEKTRİK VE SU KESİNTİSİ YAŞANIYOR

Yine cadde üzerinde devam eden yol yapım çalışmalarından mağdur olan bir esnafta Bayan Kuaförü Yüksel Satılmış, oda bitmek bilmeyen çalışmalar nedeniyle sık sık elektrik ve su kesintisi yaşandığı belirterek mağduriyetini şu sözlerle dile getirdi: "45 günde tamamlanacak dediler 6 ay oldu. 6 ayda bu yol tamamlanmaz mı ya, böyle bir belediyecilik anlayışı olamaz. Benim müşterilerim uzaktan geliyor. saç, makyaj ve boya için geliyorlar, ben müşterilerime elektrik ve su yok diye mağdur oluyorum."