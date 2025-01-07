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Giriş Tarihi: 7.1.2025 10:55 Son Güncelleme: 7.1.2025 11:07

ABB’nin bitmeyen yol çalışması, esnafa kepenk kapattırdı: 45 gün sürecekti, 6 ayda tamamlanamadı

Ankara’nın Altındağ İlçesi Başpınar Mahallesi Orhan Kemal Caddesinde Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından yağmur sularının birikmemesi nedeniyle yaklaşık 6 ay önce yol yapım çalışması başlatıldı. Mahalle esnafının iddiasına göre, ABB tarafından 45 günde tamamlanacağı vadiyle başlayan yol yapım çalışması üzerinden 6 ay geçmesine rağmen hala tamamlanmadı. 6 aydır trafiğe kapatılan yol ise cadde üzerinde bulunan esnafı zor duruma soktu. Tabiri caizse dükkanında sinek avlayan esnaf SABAH'a konuştu.

Kerim CENGİL Kerim CENGİL
ABB’nin bitmeyen yol çalışması, esnafa kepenk kapattırdı: 45 gün sürecekti, 6 ayda tamamlanamadı

Bitmeyen yol yapım çalışması nedeniyle mağdur olan esnaflardan lokanta işletmecisi Oğuzhan Kubaşık, "Bize yol yapım çalışmaları başlamadan önce ABB tarafından yolun 45 günde tamamlanıp bize teslim edileceği bildirildi.

6 ay oldu halen devam ediyor ve benim dükkanın önü de iki buçuk aydır kapalı. Burada maddi zararımız çok yüksek. Ben bu süre zarfında 3 tane elaman çıkarmak zorunda kaldım. Buradan yetkililere seslenmek istiyorum biz esnaflar olarak mağduruz bir an önce bu yol yapım çalışması tamamlansın" şeklinde konuştu.

ELEKTRİK VE SU KESİNTİSİ YAŞANIYOR

Yine cadde üzerinde devam eden yol yapım çalışmalarından mağdur olan bir esnafta Bayan Kuaförü Yüksel Satılmış, oda bitmek bilmeyen çalışmalar nedeniyle sık sık elektrik ve su kesintisi yaşandığı belirterek mağduriyetini şu sözlerle dile getirdi: "45 günde tamamlanacak dediler 6 ay oldu. 6 ayda bu yol tamamlanmaz mı ya, böyle bir belediyecilik anlayışı olamaz. Benim müşterilerim uzaktan geliyor. saç, makyaj ve boya için geliyorlar, ben müşterilerime elektrik ve su yok diye mağdur oluyorum."

ESNAF KEPENK KAPATTI

"Bu yol yapım çalışması nedeniyle mağdur olan esnaflarımızdan biride oto yıkama işletmecisi, araç yıkatmaya kimse gelmiyor esnaf arkadaşımızın iş yeri yaklaşık iki buçuk aydır kapalı kepenkleri kapattı gitti." diyerek yaşanan mağduriyeti dile getiren Bayan Kuaförü Yüksel Satılmış, "Eğer bu durum böyle devam ederse artık bizde kepenk kapatacağız bizimde kiramız var kazanmadan nasıl ödeyeceğiz artık bıçak kemiğe dayandı" diyerek yetkililere seslendi.

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ABB’nin bitmeyen yol çalışması, esnafa kepenk kapattırdı: 45 gün sürecekti, 6 ayda tamamlanamadı
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